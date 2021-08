ناد إنجليزي يخصص قاعة صلاة لمشجعيه من المسلمين

نالت مبادرة نادي (بلاكبيرن روفرز) الإنجليزي لكرة القدم بتخصيص مكان لمشجعيه المسلمين لتأدية صلاتهم خلال مباريات الفريق استحسانا كبيرا.

وأعلن النادي الإنجليزي عن تخصيصه مكانا لمشجعيه المسلمين لتأدية الصلاة أثناء مباريات الفريق وذلك قبل مباراة مع فريق ضيف، الثلاثاء الماضي.

Any Muslim supporters attending tonight's game against Morecambe who need to pray their Maghrib Salaah during the second half, please ask your closest steward who will direct you to our multi-faith room in the Blackburn End.#Rovers | #ROVvMOR 🔵⚪️ pic.twitter.com/CXO26MRidY — Blackburn Rovers (@Rovers) August 10, 2021

Masya Allah.. Blackburn Jannah Rovers mendorong para suporter muslim untuk tidak ketinggalan sholat magrib.

👏👏👏👏 https://t.co/4iQ58nKIKR — #PapiCule (@Rockin_Marvin) August 12, 2021

وكتب النادي عبر تويتر عن تخصيص مكان لتأدية الصلاة ونشر على حسابه الرسمي صورة لمصلى داخل النادي، يظهر فيه تخصيص مكان للرجال وآخر للنساء.

وقال النادي في تغريدة “أي مشجع مسلم سيحضر مباراة الليلة ضد (موركامبي) ويريد تأدية صلاة المغرب خلال الشوط الثاني، اسأل أقرب مضيف وسيوجهك إلى المكان”.

New post (Blackburn Rovers Commended for Opening Prayer Rooms to Muslim Fans) has been published on Islamreligionguardian – https://t.co/IKZN5lTICg — IslamReligionGuardian (@IslamGuardian) August 11, 2021

إشادة واستحسان

ووجدت مبادرة النادي الإنجليزي إشادة من المغردين ومعظمهم من المسلمين، وثمّنوا الخطوة واعتبروها احتراما لشعائر الدين الإسلامي.

RT @Rovers: Any Muslim supporters attending tonight's game against Morecambe who need to pray their Maghrib Salaah during the second half, please ask your closest steward who will direct you to our multi-faith room in the Blackburn End.#Rovers | #ROVvM… https://t.co/qLgLzhfLsv — Hammad Gujjar (@MadiiGujjar714) August 11, 2021

وأعاد المغردون نشر تغريدة النادي التي أعلن فيها عن تخصيص مكان لمشجعيه من المسلمين لتأدية الصلاة خلال المباراة، معربين عن أملهم في تعميم تلك المبادرة.