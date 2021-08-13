البث الحي
الأخبار|قطر

محمد كريشان: لهذه الأسباب تميزت الجزيرة (فيديو)

13/8/2021-|آخر تحديث: 13/8/202111:37 PM (مكة المكرمة)

قال المذيع بقناة الجزيرة محمد كريشان إن أجندة شبكة الجزيرة الإعلامية هي الأقرب لهموم وقضايا الناس.

وأكد كريشان في لقاء مع الجزيرة مباشر بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للشبكة أن هناك العديد من العوامل والأسباب التي مكنت الجزيرة من أن تحجز لها هذه المكانة العالية في الإعلام على مستوى العالم. وهذه العوامل أهمها أن الجزيرة كانت هي القناة الإخبارية الأولى في الوطن العربي، ولم يسبقها إلا قناة (بي بي سي عربي) في تجربتها الأولى التي لم تستمر، والتي لم تكن معروفة على نطاق واسع لأنها كانت مشفرة.

أما العامل الثاني فهو أن الجزيرة استطاعت أن تكتسب ثقة الناس تدريجيا، لكنها أثارت شكوك الأنظمة العربية والسلطات الحاكمة، لافتا إلى أن هذه المعادلة مستمرة إلى الآن، ولذلك فإن القناة حاضرة في وجدان الناس وأصبحت لها مكانة خاصة عند الجمهور.

وأوضح كريشان أن البعض يقول إن الجزيرة لها أجندة، وهو أمر صحيح، فلا أحد يعمل في الإعلام ليست لديه أجندة، لكن السؤال هو: هل هذه الأجندة هي الأقرب لاهتمامات الناس وقضاياهم وقناعاتهم أم لا، مؤكدا أن أجندة الجزيرة هي الأقرب للناس بنسبة لا بأس بها، معربا عن أمله في أن تظل كذلك.

وأعلن كريشان عن مفاجأة يحضر لها حاليا، تزامنا مع احتفال الجزيرة باليوبيل الفضي لها، وهي اعتزامه نشر كتاب يحتوي على جزء مهم يتحدث فيه عن الجزيرة ونشأتها والمراحل التي مرت بها، بالإضافة إلى حديثه عن تجربته الصحفية الباكرة في تونس.

وسرد كريشان محطات رئيسية في تاريخ الجزيرة، التي بدأت منذ نشأتها في دخول مناطق محرمة على صعيد الحريات وحقوق الإنسان والحق في التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى ظهور المعارضين السياسيين على شاشتها بعد أن كانوا مغيبين عن الظهور في إعلام بلادهم. وبعد ذلك انطلقت الجزيرة في تغطية مناسبات كبرى، مثل ضرب العراق عام 1998، وحرب كوسوفو عام 1999، والانتفاضة الفلسطينية عام 2000، بالإضافة إلى الحرب على العراق عام 2003 وحرب لبنان عام 2006، وغيرها من الأحداث التي كان الجميع “يركض خلالها لمتابعة ما يحدث على شاشة الجزيرة”، على حد وصفه.

وأضاف “كانت الجزيرة في الموعد وغطت تلك الأحداث بشكل كبير لم يتعود عليه المشاهد العربي وخلقت نوعا من الحب المتبادل بين الجمهور والجزيرة”.

ولفت كريشان إلى أن الجزيرة أصبحت أكبر من وسيلة إعلام، فقد تحولت إلى جزء من الجدل السياسي في الوطن العربي، واصفا ذلك بأنه أمر جيد وسيئ في نفس الوقت، فهو جيد لأن الجزيرة أصبح ينظر إليها ليس كوسيط ناقل للخبر، بل كصانع له ومؤثر في الرأي العام وهذا ما يخاف منه الكثيرون.

وتابع “عندما تغلق مكاتب الجزيرة دون سائر القنوات الأخرى فهذا يعني أنها مؤثرة أكثر من غيرها”، أما الأمر السيئ وفقا لكريشان، فهو أن الجزيرة أصبحت أحيانا محل جدل يتجاوز العمل الصحفي ويقحمها في جدل سياسي.

ورغم أن هناك الآن العديد من القنوات الإخبارية الأخرى، إلا أن كريشان أكد أن الجزيرة لا تزال تتربع على عرش القنوات الإخبارية العربية رغم مرور هذه السنوات ورغم كل المضايقات ومحاولات الإسكات التي تتعرض لها.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

فرنسا.. المجلس الدستوري يقر قانونًا يستهدف المسلمين

مصلون مسلمون في مسجد النور في ميلوز شرقي فرنسا (غيتي - أرشيفية)

ولادة غوريلا نادرة في حديقة حيوانات بالكونغو الديمقراطية (صور)

غوريلا السهول الشرقية واحدة من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم (مواقع التواصل)

بعد سيطرتها على 17 ولاية أفغانية.. رسائل طمأنة من طالبان وخطة دولية لوقف إطلاق النار (فيديو)

أحد مقاتلي طالبان يحمل (آر بي جي) على جانب الطريق في هرات ثالث أكبر مدينة في أفغانستان (غيتي)

تونس.. قيس سعيد يتلقى رسالة خطية من بايدن ويتوعد بـ”التطهير” (فيديو)

قيس سعيد استقبل وفدا أمريكيا يحمل رسالة من بايدن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

“تعذيب واغتصاب”.. فلسطينية تروي قصة اعتقالها من قبل النظام السوري (فيديو)

مكثت سناء في المعتقل 6 أشهر (الجزيرة مباشر)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

آلاف القتلى ومئات مليارات الدولارات.. تعرف على حصاد حرب حلف الأطلسي في أفغانستان

جنود يحملون جثمان جندي أمريكي قتل مطلع العام الجاري في ولاية ننغرهار بأفغانستان (الجزيرة)

استدان منه منذ 30 عاما.. كويتي يبحث عن مصري بالسعودية ليرد دينه (فيديو)

صانع المحتوى حمدي الفريدي (مواقع التواصل)