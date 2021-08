الصين تعترض على إجراء منظمة الصحة تحقيقا جديدا حول منشأ فيروس كورونا

رفضت الصين، اليوم الجمعة، دعوة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق جديد على أراضيها للبحث عن أصل فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة اتباع “نهج علمي وعدم تسييس الموضوع”.

وردت بيجين على منظمة الصحة العالمية، اليوم، بتأكيد موقفها الذي دافعت عنه لأشهر وهو أن التحقيق الأولي المشترك كافٍ وطلبات الحصول على بيانات إضافية لها دوافع سياسية خفية.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني “نعارض تسييس البحث عن الأصول والتخلي عن التقرير المشترك بين الصين ومنظمة الصحة” الذي نُشر بعد زيارة الخبراء الدوليين إلى ووهان، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

Following the publication of the WHO-#China joint report of the phase I studies on the origins of the #COVID19 virus in March 2021, WHO has outlined the next series of studies that need to be undertaken & continues to be in discussions with Member States & experts on next steps.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 12, 2021