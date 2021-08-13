آلاف القتلى ومئات مليارات الدولارات.. تعرف على حصاد حرب حلف الأطلسي في أفغانستان

أحكم مقاتلو حركة طالبان قبضتهم على مساحات شاسعة من أفغانستان في الأشهر القلائل الماضية وسرعوا وتيرة هجومهم في الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، تستعد القوات الأجنبية المتبقية في البلاد لإتمام انسحابها، بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري، تاركة قوات الحكومة الأفغانية تحارب وحدها.

وفيما يلي بعض الحقائق حول تدخل حلف الأطلسي عسكريا لدعم الولايات المتحدة:

* في 12 سبتمبر/أيلول 2001، لجأ الحلفاء في حلف الأطلسي لتفعيل بند الدفاع المشترك للمرة الأولى في تاريخ التحالف الغربي لخوض الحرب في أفغانستان بعد الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

ولا تزال هذه هي الحالة الوحيدة التي استعمل فيها الحلف هذا البند منذ تأسيسه قبل سبعة عقود.

* بعد أن ألحقت قوات تقودها الولايات المتحدة الهزيمة بزعماء حركة طالبان الذين كانوا يوفرون المأوى لأسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة والعقل المدبر للهجمات على الولايات المتحدة، تولى الأطلسي قيادة تحالف دولي في 2003، وتمثل الهدف في إعادة السلام في أفغانستان وتعزيز أوضاع قوات الأمن الأفغانية.

وفي 2015، تم تغيير المهمة التي كانت تعرف باسم قوة المعاونة الأمنية الدولية في أفغانستان (إيساف) وحلت محلها عملية التدريب الحالية “الدعم الحازم”، وحتى أبريل/نيسان الماضي كان قوامها حوالي 10000 جندي من 36 دولة.

أفغانستان شهدت نحو 40 عاما من العنف منها 20 عاما من الصراع المتواصل بعد الغزو الأمريكي (رويترز- أرشيفية)

* تكبد التحالف العسكري الدولي ما يزيد عن 3500 قتيل منذ 2001 بينهم حوالي 2400 أمريكي بحسب بيانات الكونغرس الأمريكي، وأصيب أكثر من 20 ألف جندي أمريكي بجروح، ويقدر موقع مهتم بحصر أعداد الضحايا أن عدد القتلى 3577.

* بلغ قوام قوات الأطلسي الذروة في أفغانستان عام 2011 عندما زاد عدد الجنود الأجانب عن 130 ألف جندي أجنبي من 51 دولة حليفة وشريكة في أفغانستان، ومنذ 2003 يدرب الحلف مئات الألوف من الجنود الأفغان وضباط الشرطة، وتضمن ذلك أيضا إنشاء قوة جوية أفغانية.

* نشرت ألمانيا ثاني أكبر قوة عسكرية في أفغانستان بعد الولايات المتحدة، وفي ولاية قندوز معقل طالبان في شمال أفغانستان، فقدت ألمانيا عددا من الجنود في المعارك يفوق أي مكان آخر في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

* أنفقت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 140 مليار دولار في شكل مساعدات لأفغانستان منذ عام 2002 حسبما تشير بيانات الكونغرس.

وقدرت وزارة الدفاع (البنتاغون) تكلفة العمليات القتالية الأمريكية بما في ذلك دعم القوات الأفغانية بما يزيد عن 820 مليار دولار في المدة الزمنية نفسها.

* لا تزال أفغانستان واحدة من أشد دول العالم فقرا، وتحتل المرتبة 169 بين 189 دولة على مؤشر التنمية البشرية الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمتوسط ​​​عمر متوقع 64 عاما ونصيب للفرد من الدخل القومي الإجمالي يبلغ 2200 دولار.

وحدة من القوات الأفغانية الخاصة التي دربتها الولايات المتحدة في أفغانستان (رويترز)

“قدر الإمكان”

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إثر اجتماع مع سفراء دول الحلف في بروكسل بعد قرار واشنطن ولندن إجلاء رعاياهما من كابل، أن الحلف سيدعم الحكومة الأفغانية “قدر الإمكان” وسيقوم بـ”تكييف” وجوده الدبلوماسي.

وأضاف ستولتنبرغ في بيان أن “الحلفاء في الأطلسي قلقون للغاية للمستويات العالية من العنف التي تسبب بها هجوم طالبان، وخصوصا الهجمات على المدنيين وعمليات الاغتيال المحددة الهدف والمعلومات التي تتحدث عن انتهاكات أخرى بالغة لحقوق الإنسان”.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، إرسال آلاف الجنود إلى كابل لإجلاء الدبلوماسيين والرعايا الآخرين مع تقدم طالبان السريع نحو العاصمة الافغانية، وقالت لندن بدورها إنها تستعد لإرسال 600 جندي.

واستولى مقاتلوا طالبان على لكشركاه (جنوب) عاصمة ولاية هلمند بعد ساعات من سيطرتهم على قندهار، ثاني أكبر المدن الأفغانية التي تبعد 150 كيلومترا شرقا، وكانوا قد سيطروا على بولي علم التي لا تبعد سوى 50 كيلومترا جنوب كابول.

وبات مقاتلو الحركة يسيطرون على نحو نصف العواصم الإقليمية الأفغانية.