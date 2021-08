بعد الحرائق.. سيول تجتاح شمال تركيا ومقتل 9 وإجلاء المئات (فيديو)

قالت السلطات التركية، اليوم الخميس، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في سيول اجتاحت قسطموني في منطقة البحر الأسود وأدت لانتشار الحطام الذي جرفته المياه في الشوارع وعلى الجسور المتضررة.

كما حدثت سيول في إقليمي سينوب وبارتين في منطقة البحر الأسود.

وذكرت قناة (تي.آر.تي خبر) الرسمية أمس الأربعاء أن شخصا فُقد وتوفي آخر بعد إصابته بأزمة قلبية وسط السيول.

Floods triggered by heavy rains in Turkey's Black Sea region claimed 4 lives As rescue and relief teams were deployed to flood-hit areas, search for missing people is ongoinghttps://t.co/GWv0hVw1O3 pic.twitter.com/jMLE3EPewk — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 12, 2021

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث أنه تم إجلاء ما يزيد على 900 شخص من المناطق المتضررة في الأقاليم الثلاثة، بعضهم باستخدام طائرات هليكوبتر موضحة أنه تم تسكين نحو 550 في مساكن طلاب.

وقالت الإدارة إن السيول تسببت في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للكهرباء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 170 قرية. وأضافت أن 4 جسور انهارت ولحقت أضرار بجسور أخرى عديدة مما أدى لإغلاق بعض الطرق.

وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون أن السيول جرفت عشرات السيارات وأكواما من الحطام في الشوارع. وقالت إدارة الطوارئ إنه من المتوقع أن تخف شدة الأمطار الغزيرة في المنطقة مساء اليوم الخميس.

من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تسخير جميع إمكانيات الدولة لتضميد جراح المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات غربي البحر الأسود.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أردوغان على اتصال دائم مع المسؤولين في الولايات المتضررة جراء السيول ومع وزراء الداخلية والبيئة والتخطيط العمراني والنقل والبنية التحتية المتواجدين في المنطقة للاطلاع على الأوضاع وعملية إجلاء المحاصرين.

ويتعرض شمال تركيا لسيول في الصيف حيث تكون الأمطار غزيرة بشكل خاص. وقتل 5 أشخاص على الأقل في سيول بالمنطقة العام الماضي.

وعلى النقيض من ذلك تكافح تركيا حرائق غابات مُستعرة أتت على مساحات شاسعة من الغابات على طول الساحل الجنوبي للبلاد في الأسبوعين الماضي.