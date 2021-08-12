شاهد: انشطار سفينة بعد جنوحها شمالي اليابان وتسرب النفط في المحيط

قال خفر السواحل الياباني إن سفينة مسجلة في بنما جنحت قرب محافظة أوموري شمالي اليابان واصطدمت بالأرض ثم انشطرت إلى نصفين مما أدى إلى تسرب نفط منها في المحيط.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين طاقمها المؤلف من 21 صينيًا وفلبينيًا، بينما تمت السيطرة على تسرب النفط دون وجود مؤشرات على أنه وصل إلى الشاطئ.

وكانت السفينة (كريمسون بولاريس) التي تزن 39 ألفًا و910 أطنان، تحمل رقاقات خشبية عندما جنحت، صباح أمس الأربعاء، في ميناء هاتشينوهي.

وتمكنت السفينة من تحرير نفسها ولكن تشكل صدع بالقرب من سطح السفينة وأخذ في الاتساع ما أدى إلى انحراف جزء من مؤخرة السفينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية.

السفينة التي كانت في نهاية رحلة من تايلند انشطرت إلى نصفين (رويترز)

وفشلت السفينة في الابتعاد بسبب سوء الطقس وانتهى بها الأمر إلى الرسو على بعد أربعة كيلومترات خارج الميناء.

وذكر خفر السواحل أن السفينة التي كانت في نهاية رحلة من تايلند انشطرت إلى نصفين، في وقت مبكر اليوم الخميس، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت السفينة معرضة لخطر الغرق.

وشوهدت بقعة زيت بطول 5.1 كيلومترات وعرض كيلومتر تقريبًا في وقت لاحق من اليوم، لكن قوارب الدورية اتخذت إجراءات لاحتوائها.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إن شطري السفينة لم يتحركا وتراقبهما قوارب الدورية عن كثب لمنع الاصطدام بالسفن أخرى، مضيفًا أنه لم يطرأ أي تغير واضح على الوضع حتى وقت متأخر من النهار.

شوهدت بقعة زيت بطول 5.1 كيلومترات وعرض كيلومتر تقريبًا (رويترز)

لم يؤكد خفر السواحل الياباني ما إذا كانت السفينة معرضة لخطر الغرق (رويترز)

الحادث لم يسفر عن إصابات بين طاقمها المؤلف من 21 فردًا (رويترز)