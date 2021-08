تسونامي ميسي يتجاوز الملعب.. قمصان ووسائل تواصل وحقوق بث تلفزيوني

بمجرد انتشار خبر توقيع لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق باريس سان جيرمان، بدأت القمصان التي تحمل اسمه تنفد من المحال وتكالب الملايين على حسابات النادي على مواقع التواصل لمتابعة ما يستجد.

وجاء في تقرير لرويترز أن حقوق البث التلفزيوني “أصبحت فجأة صفقة رابحة، فقد انطلق قطار المال مع وصول مهاجم برشلونة السابقة النجم ليونيل ميسي إلى باريس”.

وقال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان للصحفيين إن الناس ستنتابهم حالة من الذهول من الإيرادات التي سيجلبها اللاعب الحائز على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم ست مرات بعد أن انضم للنادي في صفقة انتقال حر.

وفي متجر باريس سان جيرمان الرئيسي بوسط باريس ارتسمت السعادة على وجه أحد المشجعين بعد أن دفع 165 يورو لشراء قميص ميسي فور توقيع اللاعب للنادي الفرنسي وكان المشجع قد اصطف في طابور لمدة ساعتين لشراء القميص.

قال المشجع جوناتان بوييه (18 عاما) كان يتحتم علي أن آتي لشرائه و”سيحقق ذلك لباريس سان جيرمان الكثير من المال وسيجلب الكثير من المتعة والفرح للجماهير، وسيكون الجميع سعداء”.

وقال خبير في التسويق الرياضي إن شركة أمازون التي فازت، في يونيو/حزيران الماضي، بحقوق بث 80% من مباريات الدوري الفرنسي بجزء بسيط من السعر الأصلي بعد انسحاب شريكها (ميديابرو) هي بالتأكيد من بين الفائزين.

وأوضح أن أمازون حصلت بالفعل على هدية عيد الميلاد مبكرا في يونيو والآن فازت باليانصيب إذ أن بث العديد من المباريات مقابل القليل من المال علاوة على وجود ميسي فإن كل هذا فوز كبير.

وأكد أن “الفائز الثاني هو باريس سان جيرمان الذي سيعزز مكانته بين أكبر الأندية في العالم”.

وتجلى تكالب الملايين على حسابات النادي الفرنسي على مواقع التواصل بانضمام الملايين وظهرت الأرقام على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد ورود شائعات عن احتمال انتقال ميسي إلى النادي الفرنسي.

وبحسب شركة (توك ووكر) التي تتابع وتحلل وتراقب المحادثات والصور على شبكات التواصل الاجتماعي فقد انضم -من مساء الجمعة إلى مساء الثلاثاء الماضييْن- ثلاثة ملايين متابع لحسابات باريس سان جيرمان منهم 2.1 مليون على انستغرام ونحو611 ألفا على فيسبوك.

Check out the exclusive interview between President Nasser Al-Khelaïfi and Leo Messi! 🎤 🔴 🔵#PSGxMESSI pic.twitter.com/3lgBxWa0Oc

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021