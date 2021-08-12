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الأخبار|تركيا

تركيا ترفض تصريحات النمسا بشأن قضية اللاجئين

فاروق قايمقجي نائب وزير الخارجية التركي (الحكومة التركية)
فاروق قايمقجي نائب وزير الخارجية التركي (الحكومة التركية)
12/8/2021

رفض فاروق قايمقجي نائب وزير الخارجية التركي، تصريح وزير الداخلية النمساوي كارل نهامير، الذي اتهم فيه أنقرة بممارسة الاستفزاز فيما يتعلق بقضية اللاجئين.

ودعا قايمقجي في تغريدة، اليوم الخميس، الاتحاد الأوربي إلى العمل معًا ضد الهجرة غير النظامية.

وتساءل عن سبب عقدة نهامير تجاه تركيا التي تستضيف أكثر من 4.2 ملايين لاجئ.

وأكد أن تركيا لم تستفز أو تهدد الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بقضية الهجرة غير النظامية التي تحولت إلى تحدٍ عالمي.

المصدر : الأناضول

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