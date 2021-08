تركيا ترفض تصريحات النمسا بشأن قضية اللاجئين

رفض فاروق قايمقجي نائب وزير الخارجية التركي، تصريح وزير الداخلية النمساوي كارل نهامير، الذي اتهم فيه أنقرة بممارسة الاستفزاز فيما يتعلق بقضية اللاجئين.

ودعا قايمقجي في تغريدة، اليوم الخميس، الاتحاد الأوربي إلى العمل معًا ضد الهجرة غير النظامية.

.@nmitarakis 1908 migrants are not a big deal when 4.2 millions of them are already hosted in 🇹🇷. The crux of the matter is that 🇪🇺 honors neither migration component nor other commitments of 🇪🇺-🇹🇷18 March Statement for 5 years. Greece also blocks full implementation of 18March. https://t.co/49viKOy0PP

— Faruk Kaymakcı (@frkkymkc) August 12, 2021