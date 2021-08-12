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الصين تغلق ثالث أزحم ميناء حاويات في العالم بسبب إصابة عامل بكورونا

عشرات من الصينيين في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا (الصحافة الفرنسية)
عشرات من الصينيين في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا (الصحافة الفرنسية)
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202103:22 PM (مكة المكرمة)

أغلقت الصين جزئيا ثالث أزحم ميناء لشحن الحاويات في العالم بعد إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا، ما يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية.

ونقلت وكالة (بلومبرغ) للأنباء عن بيان على منصة البيانات الإلكترونية للميناء أنه تم إيقاف جميع سفن الحاويات القادمة والمغادرة على رصيف ميشان بميناء (نينجبو-تشوشان)، أمس الأربعاء، وحتى إشعار آخر بسبب “تعطل في النظام”.

وأفادت سلطات الميناء الواقع شرق الصين في بيان على منصة (وي تشات) أن الفحص أظهر إصابة عامل في الميناء بفيروس كورونا.

يشار إلى أن هذا هو ثاني إغلاق لميناء صيني بسبب تفشي الفيروس في الآونة الأخيرة، بعد إغلاق ميناء (يانتيان)، أواخر مايو/أيار الماضي، ولمدة شهر تقريبا.

وكان غلق ميناء (يانتيان) قد عطل حركة الشحن الدولي المتوترة بالفعل، وقد يكون الإغلاق المطول في (نينجبو) أكثر ضررا لأن حجم التجارة عادة ما يزيد في نهاية العام حيث تقوم الشركات بشحن المنتجات الخاصة بعيد الميلاد والعطلات.

الإصابات في الصين

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، انخفاضا من 111 قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 61 من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع 83 في اليوم السابق، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 38 مقارنة مع 30 في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 حاليا في برّ الصين الرئيسي 94 ألف و161 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر : وكالات

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