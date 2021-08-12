الصحة العالمية تختبر ثلاثة عقاقير لعلاج فيروس كورونا في المستشفيات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن تجارب دولية كبرى لثلاثة عقاقير لمعرفة ما إذا كانت قادرة على تحسين حالة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات.

وسيتم اختبار دواء (أرتيسونات وإيماتينيب وإنفليكسيماب) على آلاف المرضى المتطوعين في أكثر من 600 مستشفى في 52 دولة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس “لا يزال إيجاد علاجات أكثر فعالية ويمكن الوصول إليها لمرضى كوفيد-19 حاجة ماسة”.

ودواء (أرتيسونات) علاج للملاريا الحادة، ويستخدم دواء (إيماتينيب) لبعض أنواع السرطان في حين يعالج عقار (إنفليكسيماب) اضطرابات الجهاز المناعي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وداء كرون.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أن البحث المنسق عبر عشرات البلدان يسمح للتجربة بتقييم علاجات متعددة باستخدام بروتوكول واحد، وبالتالي يعطي تقديرات قوية بشأن التأثير الذي قد يحدثه دواء ما على معدل الوفيات، بما في ذلك التأثيرات المعتدلة.

Through the Solidarity PLUS trial, researchers across the world have an opportunity to use their expertise and resources to contribute to global #COVID19 researchhttps://t.co/QduiimALso — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 11, 2021

وتم اختيار الأدوية من قبل لجنة خبراء مستقلة لقدرتها على الحد من مخاطر الوفاة لدى مرضى كوفيد في المستشفيات، وقدمت الشركات المصنعة الأدوية للتجربة ويجري شحنها حاليًا إلى المستشفيات المعنية.

ويعد اختبار العقاقير الثلاثة على مرضى كوفيد-19 المرحلة الثانية من حملة منظمة الصحة العالمية (تضامن) للحصول على علاجات فعالة من المرض القاتل، ومن المقرر صدور النتائج النهائية الشهر المقبل.

وتم في السابق، تم تقييم أربعة عقاقير من خلال الحملة على نحو 13 ألف مريض في 500 مستشفى في 30 دولة.

وأظهرت النتائج الأولية الصادرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن عقار (ريمديسفير وهيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير وإنترفيرون) كان لها تأثير ضئيل أو معدوم على المرضى في المستشفى المصابين بالفيروس.

These therapies – artesunate, imatinib and infliximab – were selected by an independent expert panel for their potential in reducing the risk of death in hospitalized #COVID19 patients. https://t.co/K6tk22NnFf — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 11, 2021

وقال غيبرييسوس “لدينا بالفعل العديد من الوسائل للوقاية من واختبار وعلاج كوفيد-19، بما في ذلك الأكسجين والديكساميثازون وحاصرات آي إل-6 لكننا نحتاج إلى المزيد من أجل المرضى من جميع الأطياف السريرية من الإصابة الخفيفة إلى الحادة”.

وأودى الفيروس بحياة ما لا يقل عن 4.3 ملايين شخص منذ ظهوره في الصين، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، وتم تسجيل ما يقرب من 204 ملايين حالة.

وأعرب غيبرييسوس عن أسفه لأنه تم الوصول إلى 200 مليون إصابة بعد ستة أشهر فقط من بلوغ 100 مليون إصابة، مشيرا إلى أن العدد الحقيقي للحالات “أعلى بكثير”.

وشجبت منظمة الصحة العالمية باستمرار التباين الكبير بين البلدان الغنية والفقيرة في الحصول على اللقاحات.