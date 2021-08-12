الجزائر تنتفض بعد قتل شاب ظلما بتهمة إشعال الحرائق (فيديو)

أثارت واقعة قتل شاب جزائري وإضرام النار في جثته من قبل مواطنين غاضبين بتهمة إشعال حرائق الغابات صدمة وضجة في البلاد لا سيّما بعدما تبيّن أنه بريء وأنه جاء متطوعًا لتقديم المساعدة محملًا بالعتاد.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من المواطنين وهم يحرقون شخصًا اشتبهوا في إضرامه النيران بالغابات، التي أودت بحياة نحو 69 مواطنًا بينهم 20 عسكريًا.

◽️ لحظة تسليم #الكبرانات 🇩🇿 الشاب "جمال بن اسماعيل" للقتلة و الذي كان #ضحية و فريسة تم تسليمه إلى الجموع لتقوم #بقتله أمام أنظار الشرطة و الدرك #الجزائري 🇩🇿…

و منبعد تم حرقه….

الشاب المرحوم كان يسكن في "تيزي وزو"…و تطوع من قبل قصد المشاركة في إطفاء #الحرائق…

رحمه الله.. pic.twitter.com/GwTLoAgR3r — M.A.S 🇲🇦🌐🛡️ كتيبة (@MAgentSecret) August 12, 2021

وأظهرت اللقطات لحظات سحل الشاب وقتله في مدينة (الأربعاء ناث ايراثن) بمنطقة القبائل في الجزائر للاشتباه في محاولة افتعاله حرائق غابات في المنطقة.

وحسب مقاطع الفيديو، ألقت مجموعة من الشبان القبض عليه وأصروا على تصفيته ليتدخل رجال الشرطة وينتزعوه منهم لأخذه للتحقيق، ولكن عاد الشبان الغاضبون وسحبوه من سيارة الشرطة وقتلوه وحرقوا جثته وصوَّروا ذلك، ما أثار استنكارًا واسعًا.

راح يطفي حرائقهم ويساعدهم وحرقوه بنار وهو حي وحطو علمهم عند جثته يقالك انتصار على وش انتصار انكم ذبحتو عربي يساعدكم ؟ الله يحرقكم دنيا واخره همج بمعنى الكلمة #حق_جمال_بن_إسماعيل pic.twitter.com/7gUbgpiCM9 — 〈ض〉شغف (@sh1ghF) August 12, 2021

وبعد ساعات قليلة من انتشار فيديو الشاب، ردت مجموعة من الأشخاص من مدينة مليانة بولاية المدية (80 كيلومترًا غرب العاصمة) على الفيديو، مؤكدين أن الذي تم إحراقه هو ابن مدينتهم.

وأكدوا أن الشاب الضحية فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل وقد تنقل للمنطقة المتضررة محملًا بالعتاد من أجل تقديم المساعدة للأهالي في إخماد حرائق تيزي وزو.

وأثارت الواقعة استياءً وغضبًا عامًا واسعًا في الجزائر، وتعاطفًا مع الضحية وعائلته وسط دعوات لمحاسبة المعتدين والقتلة، كما خرجت مظاهرات كبرى في المنطقة التي ينحدر منها الشاب الضحية مطالبة بالقصاص.

وبثت مواقع جزائرية لقطات فيديو للواقعة ومناشدات لإنقاذه وتحري الحقيقة وشهادة أهالي منطقته ببراءته، كما بثت فيديو لوالد الضحية الذي رفض أن تُستغل وفاة فلذة كبده لإشعال نار الفتنة وطالب السلطات بتطبيق القانون.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن أعيان منطقة القبائل وممثلي قرى (الأربعاء ناث إيراثن) سيتوجهون إلى مليانة غدا لتقديم الاعتذار والتعازي نيابة عن المنطقة لأسرة الشاب الضحية جمال.

وبث آخرون لقطات وصورًا سابقة للشاب أثناء تقديمه المساعدات وأثناء عزفه الموسيقى أيضًا، معبرين عن صدمتهم لنهاية حياة جمال الذي قُتل ظلمًا بسبب إنسانيته.

المرحوم جمال بن اسماعيل قتل ظلما بسبب إنسانيته pic.twitter.com/21OfHWqgkJ — Ryad Walking_to_win (@Ryad_the_Human) August 12, 2021

#جمال_بن_اسماعيل🇩🇿

ماكان حتى فتنة

كاين تحطيم سيارة شرطة ومنع رجال أمن من تأدية مهامهم القانونية ثم سحل مشتبه به وضربه حتى الموت ثم حرقه ثم التنكيل بجثته ثم قطع راسه ثم ضرب جثته بالأقدام ثم أخذ صور سيلفي مع الجثة جريمة تستدعي تطبيق القانون وفقط لا أكثر ولا اقل أليس كذلك ؟ — صـــــــلاح (@mafihachk) August 12, 2021

📌 صورة الشخص الذي تم قت-له و ح-رقه جمال بن اسماعيل متخرج من الجامعة و فنان تشكيلي

مصيبة 😥…

👈 و يوجد أنباء ان الشخص الذي تم حر-قه هو فلاح من بلدية سيدي داود ببومرداس و أنه فلاح بسيط كان يريد المساعدة فقط

انا لله و انا اليه راجعون

أدعولوا بالرحمة خاوتي.. 😢 pic.twitter.com/9TAvjHVOli — Habib sba ⁦🇩🇿⁩⁦✌️⁩💕اللهم أيقظنا بالخبر اليقين ب (@Abbou32813053) August 11, 2021

#جمال_بن_اسماعيل

حرّقهُ أوجع قلبي 💔

لم يكُن قانطاً يائساً

من رحمة الله كالذي

أحرق نفسه في تونس

بل تم حرّقهُ من أشرار

بشرية أرسلهُ الله لهُم

ليكون غمامة غيث ⁦🌧️⁩

اللهم أرحمهُ

وأجعلهُ من الشُهداء . pic.twitter.com/8KB5AxF1bV — ⁦🇸🇦⁩ إيمان بنت أحمد ⁦رحمهُ الله ⁦⁦🇸🇦⁩ (@Eman19299) August 12, 2021

#لا_للفتنة

من غَدر بالإمام شهيد المحراب وذبحه في سجوده هو نفسه من أحرق الغابات وحرض علوجه لحرق شهيد المحبة والسلام #جمال_بن_اسماعيل رحمه الله #تيزي_وزو_تحترق pic.twitter.com/chDLbkMrry — السلطة للشعب☆Power To The People (@7PVRaupeuple8) August 12, 2021

#تيزي_وزو_تحترق هل حقا هذا يحدث في الجزاير، قتل بوحشية لا يتحملها العقل، قتل بدون دليل، وأكثر من ذلك انه جاء مع اصدقائه مع هلال احمر لانقاد و لمساعدة اخوانه في تلك منطقة، ربي يرحم شهيد جمال بن اسماعيل ويرحم جميع شهداء الوطن pic.twitter.com/usjjfQSBwO — Brick قرمود (@bixes5) August 12, 2021