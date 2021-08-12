الاحتلال يجبر مسن فلسطيني على هدم بيته في القدس (فيديو)

اضطرت أسرة فلسطينية إلى هدم المنزل الخاص بها والذي يؤوي أفراد العائلة في بلدة بيت حنينا شمال القدس، خشية استيلاء مستوطنين إسرائيليين عليه.

وأنذرت محكمة إسرائيلية عائلة الفلسطيني المقدسي عبد الله خضر بإخلاء منزلها في حي الأشقرية، بداعي أنه مقام على أرض بملكية إسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود أن أفرادا من عائلة خضر شرعوا بهدم 5 منازل لهم في حي الأشقرية من بلدة بيت حنينا بواسطة جرافات خاصة، تجنبا لدفع غرامة مالية باهظة الثمن في حال هدمتها بلدية الاحتلال في القدس.

كانت العائلة قد خاضت صراعا في المحاكم الإسرائيلية مع جمعية إسرائيلية ادعت ملكيتها للأرض المقام عليها المنزل، لكن المحكمة الإسرائيلية تمسكت بموقفها بملكية جمعية إسرائيلية للأرض، وطلبت من العائلة الفلسطينية إخلاء المنزل.

قوات الاحتلال تجبر المواطن عبد الله خضر على هدم منزله في منطقة الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، اليوم. pic.twitter.com/wDWGkrFwz4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 12, 2021

وقال علاء خضر نجل صاحب المنزل إن العائلة اضطرت لهدم منزلها ذاتيا، خشية استيلاء مستوطنين إسرائيليين عليه.

كانت محكمة الاحتلال رفضت طلب العائلة بوقف هدم المنازل قبل أسبوع، واجبرتهم بلدية الاحتلال على الهدم لصالح المستوطنين الذين يدعون ملكيتهم للأرض التي تقام عليها المنازل منذ 1962.

وتعود المنازل الخمسة للمقدسي عبد الله خضر ويعيش فيها مع أبنائه وزوجاتهم.

"قهر الرجال".. الحاج عبد الله خضر الذي أصيب بجلطة خلال محكمة منزله جعلته مقعدًا، عقب هدم منزله بلدة بيت حنينا، اليوم. pic.twitter.com/GgicMAiH4u — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 12, 2021

ومنذ بداية العام الجاري شهدت المنطقة تصاعدا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية بدعوى البناء من دون تصاريح.

وقال بيان صادر عن وزارة شؤون القدس إن تصاعد عمليات الهدم ترافق مع زيادة مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في الشيخ جراح وسلوان لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وأشار فادي الهدمي وزير شؤون القدس الفلسطيني إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت أكثر من 81 مبنى بالقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري.