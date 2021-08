طوابير المعجبين تصطف لشراء قميص ميسي (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، طوابير من معجبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوف نادي باريس سان جرمان وهي تصطف للحصول على قميص مهاجم برشلونة السابق.

وشهد متجر باريس الرسمي ازدحاما غير مسبوق للحصول على قميص ليونيل ميسي نجم الفريق الجديد، واصطف عدد كبير من مشجعي باريس في طابور طويل للحصول على قميص ليو بالرقم 30 مع نادي باريس سان جرمان.

ويتوفر قميص النجم الأرجنتيني حاليا في متجر نادي باريس سان جيرمان، بعد أن انضم رسميا للفريق، وأعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع ميسي حتى يونيو/حزيران 2023، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وأكد النجم ميسي أنه سعيد بالتعاقد مع باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وأنه لا يزال متعطشا للفوز بالمزيد من الألقاب خاصة دوري أبطال أوربا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء “لهذا أنا هنا، إنه ناد يتحلى بالطموح، يمكنك أن ترى أنه مستعد للقتال من أجل الفوز بكل شيء”.

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي لتقديمه إنه سعيد بوجوده في باريس سان جيرمان وجاهز للعمل مع زملائه لتحقيق النجاح، مؤكدا أنه اختار باريس سان جيرمان بسبب عقلية الفوز التي يملكها وأنه سعيد للعب مع نيمار ومبابي.

