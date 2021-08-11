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طوابير المعجبين تصطف لشراء قميص ميسي (فيديو)

نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي (رويترز)
نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي (رويترز)
11/8/2021-|آخر تحديث: 11/8/202102:38 PM (مكة المكرمة)

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، طوابير من معجبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوف نادي باريس سان جرمان وهي تصطف للحصول على قميص مهاجم برشلونة السابق.

وشهد متجر باريس الرسمي ازدحاما غير مسبوق للحصول على قميص ليونيل ميسي نجم الفريق الجديد، واصطف عدد كبير من مشجعي باريس في طابور طويل للحصول على قميص ليو بالرقم 30 مع نادي باريس سان جرمان.

ويتوفر قميص النجم الأرجنتيني حاليا في متجر نادي باريس سان جيرمان، بعد أن انضم رسميا للفريق، وأعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع ميسي حتى يونيو/حزيران 2023، مع خيار التمديد لعام إضافي.

سان جيرمان مكان مثالي

وأكد النجم ميسي أنه سعيد بالتعاقد مع باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وأنه لا يزال متعطشا للفوز بالمزيد من الألقاب خاصة دوري أبطال أوربا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء “لهذا أنا هنا، إنه ناد يتحلى بالطموح، يمكنك أن ترى أنه مستعد للقتال من أجل الفوز بكل شيء”.

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي لتقديمه إنه سعيد بوجوده في باريس سان جيرمان وجاهز للعمل مع زملائه لتحقيق النجاح، مؤكدا أنه اختار باريس سان جيرمان بسبب عقلية الفوز التي يملكها وأنه سعيد للعب مع نيمار ومبابي.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إن وصول ميسي يوم مذهل وتاريخي للنادي وعالم كرة القدم، مؤكدا أن ميسي يجعل كرة القدم ساحرة وجميلة.

وأكد الخليفي أن ميسي يتمتع بروح الانتصار، معربا عن ثقته من أنه سيجلب للنادي الكثير من الألقاب.

وأوضح الخليفي “ما كنا لنتعاقد مع ميسي إذا لم نلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف”.

بناء “شيء مميز”

وقال تقرير لوكالة الأنباء الألمانية “يبدو الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي مصمما على بناء شيء مميز” في ملعب (حديقة الأمراء) بعد انضمامه لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وكان من المتوقع أن يوقع نجم برشلونة الإسباني السابق، الذي سجل 672 هدفا في 778 مباراة مع الفريق الكتالوني، عقدا جديدا في قلعة (كامب نو) لكن التعقيدات المالية أجبرته على الرحيل من النادي.

وانقض رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على الفور لإتمام واحدة من أكثر الصفقات أهمية في تاريخ الساحرة المستديرة، وأكدت إدارة سان جيرمان إنهاء الصفقة، أمس الثلاثاء.

وصرح ميسي عند الانتهاء من انتقاله إلى العملاق الفرنسي “أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان، كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحاتي الكروية”.

وقال “أدرك مدى موهبة الفريق والجهاز الفني هنا، أنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي والجماهير، وأود الخروج إلى أرض الملعب في حديقة الأمراء”.

ويتطلع سان جيرمان الذي تعاقد هذا الصيف مع المغربي (أشرف حكيمي) وحارس المرمى الإيطالي (جيانلويجي دوناروما) والهولندي (جيورجينيو فينالدوم)، والإسباني (سيرجيو راموس) لاستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة ليل، قبل الشروع في البحث عن لقبه الأول بدوري الأبطال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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