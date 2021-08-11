لا أستطيع التنفس.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي نيجيري في إندونيسيا

وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء عدد من مسؤولي الهجرة الإندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري عبد الرحمن إبراهيم بعد اعتقاله ما أثار ردود فعل غاضبة في نيجيريا.

ويظهر المقطع اعتداء مسؤولي هجرة إندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري بعد اعتقاله ووضعه داخل مركبة والضغط على رأسه ودفعها للخلف بطريقة عنيفة، جعلته يصرخ من شدة الألم قائلا “لا أستطيع التنفس”.

لحظة الاعتداء على الدبلوماسي النيجيري عبد الرحمن إبراهيم من قبل ضباط الهجرة الإندونيسيين

وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما قال إن السيد إبراهيم تعرض للاعتداء"خلال عملية اعتقال قام بها مسؤولو الهجرة الإندونيسيون الذين يبحثون عن مهاجرين غير شرعيين في بلادهم" pic.twitter.com/ahKQZ3pquY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 11, 2021

وطالبت الحكومة النيجيرية بمعاقبة مسؤولي الهجرة الإندونيسيين الذين تم تصويرهم وهم يعتدون على الدبلوماسي، فيما أدانت الحكومة النيجيرية الحادث وطالبت بالعقاب، وتعهدت بمراجعة العلاقات الثنائية مع إندونيسيا.

وأظهر فيديو احتجاز الدبلوماسي النيجيري تألمه جراء دفعه للخلف، إذ قال “رقبتي! رقبتي!” وكان إبراهيم قد اعتقل بالقرب من منزله في أحد شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

#نيجيريا #اندونيسيا

رجال شرطة وهجرة يلقون القبض على شخص ظنا منهم أنه مهاجر غير شرعي ، لكن اكتشفوا أنه دبلوماسي والرجل كان يصرخ بوجود آلام في عنقه أثناء التعامل معه بعنف. واحتجت السلطات النيجيرية واستدعوا السفير الاندونيسي ورغم الاعتذار الرسمي إلا أن نيجيريا استدعت سفيرها للتشاور pic.twitter.com/DYMVzv4Xmh — حمدي جوارا (@HamdyDiouara) August 11, 2021

وأرسلت وزارة الخارجية النيجيرية رسالة احتجاج إلى الحكومة الإندونيسية قائلة إن سوء المعاملة الذي تعرض له إبراهيم كان مخالفاً للقانون الدولي واتفاقيات فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول.

وأضافت الوزارة أن السفير قدم اعتذارا صريحا نيابة عن حكومة إندونيسيا.

Indonesia has apologised after its immigration officers assaulted a top Nigerian diplomat, the African giant's foreign ministry said. pic.twitter.com/TOng0YIsWs — The Realm News (@TheRealmNews) August 10, 2021

وقال جيفري أونياما وزير الخارجية النيجيري إن السيد إبراهيم تعرض للاعتداء خلال عملية اعتقال قام بها مسؤولو الهجرة الإندونيسيون الذين يبحثون عن مهاجرين غير شرعيين في بلادهم.

واستدعت نيجيريا سفيرها في جاكرتا لتقديم تقرير كامل عن الحادث كما استدعت السفير الإندونيسي في أبوجا.

وقالت وزارة الخارجية إن سفير نيجيريا لدى إندونيسيا أكد أن مسؤول الهجرة المعني جاء إلى السفارة النيجيرية للاعتذار للسفير والدبلوماسي المعني.