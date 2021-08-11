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لا أستطيع التنفس.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي نيجيري في إندونيسيا

اعتداء مسؤولين هجرة اندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري (منصات التواصل)
اعتداء مسؤولين هجرة اندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري (منصات التواصل)
11/8/2021-|آخر تحديث: 11/8/202108:17 PM (مكة المكرمة)

وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء عدد من مسؤولي الهجرة الإندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري عبد الرحمن إبراهيم بعد اعتقاله ما أثار ردود فعل غاضبة في نيجيريا.

ويظهر المقطع اعتداء مسؤولي هجرة إندونيسيين على الدبلوماسي النيجيري بعد اعتقاله ووضعه داخل مركبة والضغط على رأسه ودفعها للخلف بطريقة عنيفة، جعلته يصرخ من شدة الألم قائلا “لا أستطيع التنفس”.

وطالبت الحكومة النيجيرية بمعاقبة مسؤولي الهجرة الإندونيسيين الذين تم تصويرهم وهم يعتدون على الدبلوماسي، فيما أدانت الحكومة النيجيرية الحادث وطالبت بالعقاب، وتعهدت بمراجعة العلاقات الثنائية مع إندونيسيا.

وأظهر فيديو احتجاز الدبلوماسي النيجيري تألمه جراء دفعه للخلف، إذ قال “رقبتي! رقبتي!” وكان إبراهيم قد اعتقل بالقرب من منزله في أحد شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأرسلت وزارة الخارجية النيجيرية رسالة احتجاج إلى الحكومة الإندونيسية قائلة إن سوء المعاملة الذي تعرض له إبراهيم كان مخالفاً للقانون الدولي واتفاقيات فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول.

وأضافت الوزارة أن السفير قدم اعتذارا صريحا نيابة عن حكومة إندونيسيا.

وقال جيفري أونياما وزير الخارجية النيجيري إن السيد إبراهيم تعرض للاعتداء خلال عملية اعتقال قام بها مسؤولو الهجرة الإندونيسيون الذين يبحثون عن مهاجرين غير شرعيين في بلادهم.

واستدعت نيجيريا سفيرها في جاكرتا لتقديم تقرير كامل عن الحادث كما استدعت السفير الإندونيسي في أبوجا.

وقالت وزارة الخارجية إن سفير نيجيريا لدى إندونيسيا أكد أن مسؤول الهجرة المعني جاء إلى السفارة النيجيرية للاعتذار للسفير والدبلوماسي المعني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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