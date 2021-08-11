حريق ضخم بمصنع للمواد البلاستيكية بدبي (فيديو وصور)

استمرّ حريق “ديكسي فاير” الهائل الذي يجتاح شمال كاليفورنيا في التمدد مما جعله ثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية كما أعلنت السلطات أمس الأحد.
أعلنت فرق الدفاع المدني الإماراتي في دبي اندلاع حريق في مصنع للمواد البلاستيكية بمنطقة جبل علي من دون تسجيل أي إصابات.
وقال الدفاع المدني في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر تويتر إن “الحادث تحت السيطرة والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال”، وأرفق التغريدة بصورة للحريق يتصاعد منه دخان أسود كثيف.
الدفاع المدني في دبي: الحادث تحت السيطرة، والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال. pic.twitter.com/NjIPZzA8ih
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 11, 2021
وقبل قليل، نشر المكتب الإعلامي أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على حريق مصنع البلاستيك في منطقة جبل علي خلال 30 دقيقة دون تسجيل أي إصابات.
فرق الدفاع المدني في دبي تنجح في السيطرة على حريق مصنع للبلاستيك في منطقة جبل علي خلال 30 دقيقة دون تسجيل أي اصابات. pic.twitter.com/XCXhS20sFc
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 11, 2021
وكان مغردون قد تداولوا مقاطع فيديو تظهر حريقا هائلا في جبل علي وسط مدينة دبي الإماراتية.
Fire in JA #Dubaifire. Hope eveyone is safe. pic.twitter.com/ctON2iyNrK
— Christine (@tincnavarro) August 11, 2021
Cloud of black smoke emitting from behind IBN Batuta Mall. View from my balcony. Hope and pray for everyone’s safety 🙏🏻🙏🏻#dubai #fire #blacksmoke #mydubai #PrayForsafety #firedubai pic.twitter.com/weqDuK3FbM
— Ripunjita Sharma (@sharrips9) August 11, 2021
Fire in the Jebel Ali area. If you're driving South-Bound on SZR, please proceed with caution. #lovindubai Praying for everyone's safety 🙏 DM for credit pic.twitter.com/hRQE1AWj85
— Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) August 11, 2021