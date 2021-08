حريق ضخم بمصنع للمواد البلاستيكية بدبي (فيديو وصور)

أعلنت فرق الدفاع المدني الإماراتي في دبي اندلاع حريق في مصنع للمواد البلاستيكية بمنطقة جبل علي من دون تسجيل أي إصابات.

وقال الدفاع المدني في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر تويتر إن “الحادث تحت السيطرة والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال”، وأرفق التغريدة بصورة للحريق يتصاعد منه دخان أسود كثيف.

وقبل قليل، نشر المكتب الإعلامي أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على حريق مصنع البلاستيك في منطقة جبل علي خلال 30 دقيقة دون تسجيل أي إصابات.

وكان مغردون قد تداولوا مقاطع فيديو تظهر حريقا هائلا في جبل علي وسط مدينة دبي الإماراتية.

Cloud of black smoke emitting from behind IBN Batuta Mall. View from my balcony. Hope and pray for everyone’s safety 🙏🏻🙏🏻 #dubai #fire #blacksmoke #mydubai #PrayForsafety #firedubai pic.twitter.com/weqDuK3FbM

Fire in the Jebel Ali area. If you're driving South-Bound on SZR, please proceed with caution. #lovindubai Praying for everyone's safety 🙏 DM for credit pic.twitter.com/hRQE1AWj85

