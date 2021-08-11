حريق ضخم بمصنع للمواد البلاستيكية بدبي (فيديو وصور)

أعلنت فرق الدفاع المدني الإماراتي في دبي اندلاع حريق في مصنع للمواد البلاستيكية بمنطقة جبل علي من دون تسجيل أي إصابات.

وقال الدفاع المدني في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر تويتر إن “الحادث تحت السيطرة والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال”، وأرفق التغريدة بصورة للحريق يتصاعد منه دخان أسود كثيف.

الدفاع المدني في دبي: الحادث تحت السيطرة، والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال. pic.twitter.com/NjIPZzA8ih — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 11, 2021

وقبل قليل، نشر المكتب الإعلامي أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على حريق مصنع البلاستيك في منطقة جبل علي خلال 30 دقيقة دون تسجيل أي إصابات.

فرق الدفاع المدني في دبي تنجح في السيطرة على حريق مصنع للبلاستيك في منطقة جبل علي خلال 30 دقيقة دون تسجيل أي اصابات. pic.twitter.com/XCXhS20sFc — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 11, 2021

وكان مغردون قد تداولوا مقاطع فيديو تظهر حريقا هائلا في جبل علي وسط مدينة دبي الإماراتية.