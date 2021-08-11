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المبعوث الأمريكي لليبيا يلتقي حفتر في القاهرة

السفير والمبعوث الأمريكي لليبيا -ريتشارد نورلاند(غيتي)
السفير والمبعوث الأمريكي لليبيا -ريتشارد نورلاند(غيتي)
11/8/2021-|آخر تحديث: 11/8/202101:03 PM (مكة المكرمة)

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن سفير واشنطن ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة للقاء اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ومسؤولين مصريين، وذلك في ظل تصاعد التوترات في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في سلسلة تغريدات على تويتر إن السفير نورلاند في القاهرة يومي 10 و11 أغسطس/آب الجاري، للقاء حفتر والمسؤولين المصريين كجزء من الجهود الأمريكي لدعم الانتخابات في ليبيا والمقررة ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتأتي الزيارة بحسب ما ذكرت السفارة في تغريداتها “في إطار الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر المقبل”.

وقالت “على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، يواصل السفير نورلاند التركيز على الضرورة الملحة لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.

وتابعت السفارة من خلال تغريداتها “الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وتدعو الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة للقيام بما هو أفضل لجميع الليبيين”.

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (غيتي -أرشيف)

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، بحسب اتفاق دولي.

لكن اللواء المتقاعد خليفة حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب “القائد العام للقوات المسلحة الليبية”، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

وقال في كلمة له، الإثنين الماضي، إن” قواته لن تخضع لأي سلطة “باسم المدنية أو غيرها” مضيفا أنها “ستتعامل فقط مع سلطة ينتخبها الشعب مباشرة”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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