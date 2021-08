قراصنة يستولون على عملات مشفرة بقيمة 600 مليون دولار

أعلنت شبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة أن قراصنة إلكترونيين اخترقوا أنظمتها الأمنية وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

ونشرت شبكة (بولي نتورك) التماسا طلبت فيه من المتداولين الذي يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات (إيثيريوم وبينانس تشين وأوكس بوليغون).

ووجهت (بولي نتورك) رسالة إلى القراصنة عبر تويتر قالت فيها “كمية الأموال التي سرقتموها هي الأكبر في عالم -ديفي- في إشارة إلى نظام التمويل اللامركزي”.

وأوضحت الشبكة قائلة” هذه الأموال هي لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة”.

O3 Swap cross-chain function is currently suspended due to the Poly Network was hacked. We are in contact with the team. Please be patient to back to full functionality.

The non-cross-chain function is available and can be used normally. https://t.co/rpl9lMjaS9

— O3Labs (@O3_Labs) August 10, 2021