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قراصنة يستولون على عملات مشفرة بقيمة 600 مليون دولار

سرقة قياسية لعملات مشفرة بقيمة 600 مليون دولار (رويترز)
سرقة قياسية لعملات مشفرة بقيمة 600 مليون دولار (رويترز)
11/8/2021-|آخر تحديث: 11/8/202111:05 AM (مكة المكرمة)

أعلنت شبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة أن قراصنة إلكترونيين اخترقوا أنظمتها الأمنية وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

ونشرت شبكة (بولي نتورك) التماسا طلبت فيه من المتداولين الذي يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات (إيثيريوم وبينانس تشين وأوكس بوليغون).

ووجهت (بولي نتورك) رسالة إلى القراصنة عبر تويتر قالت فيها “كمية الأموال التي سرقتموها هي الأكبر في عالم -ديفي- في إشارة إلى نظام التمويل اللامركزي”.

وأوضحت الشبكة قائلة” هذه الأموال هي لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة”.

وهددت الشبكة بالاستعانة بالشرطة لكنها عرضت أيضا على مخترقيها فرصة “التوصل إلى تسوية”.

وكتبت (بولي نتورك) في سلسلة تغريدات” نأسف للإعلان أننا تعرضنا لهجوم، تم تحويل أصول إلى حسابات يسيطر عليها قراصنة إلكترونيون” كما نشرت عناوين يستخدمها المخترقون.

ولم تذكر الشبكة تفاصيل المبلغ الذي سرق، لكن مستخدمي تويتر أجروا حسابات وقدروا غنيمة القراصنة الإلكترونيين بنحو 600 مليون دولار.

وبلغ إجمالي عمليات سرقة العملات المشفرة والقرصنة والاحتيال هذا العام، من نهاية أبريل/نيسان الماضي وحتى الآن، نحو 432 مليون دولار، وفق تحليل أجرته شبكة (سيفرترايس) المتخصصة بحماية الأصول المشفرة.

المصدر : الفرنسية

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