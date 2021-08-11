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ألمانيا.. محاكمة رجل متهم بقتل آخر وأكل لحمه

المدرس المتهم خلال جلسة محاكمته (غيتي)
المدرس المتهم خلال جلسة محاكمته (غيتي)
11/8/2021

انطلقت في برلين أمس الثلاثاء محاكمة مدرس يبلغ (41 عاما)، بتهمة قتله رجلا وأكل لحمه في جريمة أثارت صدمة في ألمانيا.

وذكرت تقارير إخبارية أن المتهم والذي عرف باسم (شتيفان ر) لم يبد أي رد فعل عند تلاوة التهمة الموجهة إليه.

وتتهم النيابة العامة المتهم بارتكاب جريمة قتل جنسية مع ظروف مشددة للعقوبة قبل حوالي عام راح ضحيتها عامل بناء(43عاما) فُقد أثره منذ أوائل أيلول/سبتمبر الماضي.

وتشير التحقيقات أن المشتبه نفذ جريمته داخل شقته بطريقة غير معروفة حتى الآن قبل أن يأكل أجزاء من ضحيته.

وكان القاتل والضحية قد التقيا قبل فترة وجيزة من خلال موقع إلكتروني للمواعدة.

وتوقفت جلسة المحاكمة أمس بناء على طلب الدفاع الذي انتقد النيابة العامة لعدم عرض قضية الادعاء بأكملها على المحكمة، وأمر القاضي على الفور بتأجيل الجلسة لمدة أسبوع.

 

وظهرت القضية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما اكتشف متنزهون عظاما بشرية بلا لحم في حديقة في شمال برلين وأثبت التحقيق أن هذه العظام تعود إلى رجل مفقود ومن خلال تحليل هاتف الضحية تمكن المحققون من التعرف على سائق سيارة أجرة قاده إلى منزل المتهم.

وعثرت الشرطة على آثار دماء وأجزاء أخرى من الجسم وأدوات عدة بينها منشار في شقة المتهم.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المتهم أستاذ للرياضيات والعلوم الفيزيائية يدرس في مدرسة ثانوية في حي بانكو شمال شرق برلين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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