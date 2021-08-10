ميسي يوافق على عرض باريس سان جيرمان براتب سنوي 35 مليون يورو

كشفت تقارير لوسائل إعلام عالمية أن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي، وأنه من المقرر وصوله إلى باريس خلال الساعات المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي تفاصيل الصفقة الإجمالية عبر تويتر قائلًا “العقد مدته سنتان، ويحصل ميسي على حوالي 35 مليون يورو لكل موسم يشمل إضافات أخرى”.

وأكدت صحيفة (ليكيب) الفرنسية الخبر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل ميسي إلى باريس بعد ظهر اليوم الثلاثاء، كما ذكروا أنه سيخضع لفحص طبي لدى وصوله.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021

ويُعد ميسي -البالغ من العمر 34 عاما والهدّاف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة- أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور.

وبكى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يوم الأحد الماضي أثناء وداع فريق طفولته بعد إعلان النادي الكتالوني أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بقائده، وألقى باللوم على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وعلى الفور ارتبط اسم باريس سان جيرمان باللاعب، وذكرت تقارير إعلامية أن ميسي وافق على عقد مدته عامان مع الفريق الفرنسي.

BREAKING: Lionel Messi agrees terms on two-year PSG deal with incredible annual salary revealed https://t.co/YtPyRmp4fy pic.twitter.com/V58zIH5Qgq — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 10, 2021

ويملك باريس سان جيرمان هجوما مذهلا في وجود كيليان مبابي ونيمار وهما من أفضل اللاعبين على الكوكب.

لكن وصول ميسي -الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفًا- سيعزز طموحات النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوربا لأول مرة.

كما أن انضمام ميسي، الذي لديه 245 مليون متابع على تطبيق إنستغرام وأكثر لاعبي برشلونة تتويجًا عبر التاريخ، لـ سان جيرمان سيرحب به الدوري الفرنسي المتورط في أزمة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني.

وخسر باريس سان جيرمان لقب الدوري لصالح منافسه ليل الموسم الماضي، كما خسر بنتيجة 0/1 أمام الفريق ذاته في بطولة كأس السوبر الفرنسي بداية الشهر الجاري.