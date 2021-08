ميسي يوافق على عرض باريس سان جيرمان براتب سنوي 35 مليون يورو

كشفت تقارير لوسائل إعلام عالمية أن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي، وأنه من المقرر وصوله إلى باريس خلال الساعات المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي تفاصيل الصفقة الإجمالية عبر تويتر قائلًا “العقد مدته سنتان، ويحصل ميسي على حوالي 35 مليون يورو لكل موسم يشمل إضافات أخرى”.

وأكدت صحيفة (ليكيب) الفرنسية الخبر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل ميسي إلى باريس بعد ظهر اليوم الثلاثاء، كما ذكروا أنه سيخضع لفحص طبي لدى وصوله.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi

Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021