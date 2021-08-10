تمديد العزل الانفرادي.. محامي الشيخ رائد صلاح: لهذه الأسباب يستهدفه الاحتلال (فيديو)

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية تمديد السجن الانفرادي للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، لمدة ستة أشهر إضافية.

ويعاني الشيخ رائد صلاح منذ اعتقاله منتصف أغسطس/آب العام الماضي ظروفًا صعبة في سجون الاحتلال التي يقضي فيها حكمًا بالسجن 28 شهرًا كان قد أمضى منها 11 شهرًا.

وقال خالد زبارقة محامي الشيخ رائد صالح، إن هناك إمعانًا في التضييق على الشيخ رائد صلاح، وأن ذلك التصرف باسم الحكومة الإسرائيلية والأذرع الأمنية للاحتلال، موضحًا أنهم يقومون بممارسة التعذيب النفسي عليه.

وأكد أنهم يقومون بكل تلك الانتهاكات للشيخ رائد صلاح دون مسوغ قانوني، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما ادعته سلطة الاحتلال أمس، بأن الشيخ يشكل خطرًا على أمن السجون ويمكنه أن يجنّد أسرى فلسطينيين، بحسب زعمهم.

وعن الظروف التي تحيط بالشيخ رائد صلاح في محبسه الانفرادي خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن تعرضه للتعذيب، قال المحامي إن الشيخ ومنذ أغسطس آب الماضي هو موجود في العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية، وأنه يتم ترحيله إلى سجون عديدة وهو موجود حاليًا في سجن رامون في صحراء النقب.

المحامي خالد زبارقة: الشيخ #رائد_صلاح يتعرض لسياسات الخنق والتضييق والعزل الانفرادي بهدف الإذلال والإهانة pic.twitter.com/OzJJnPgQzA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 9, 2021

وأوضح أن الشيخ رائد صلاح، يعيش في ظروف سجن قاسية وسياسات خنق تمارسها سلطات الاحتلال عليه، موضحًا أن الاحتلال بهذا يمارس التعذيب النفسي بحق الشيخ في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

وقال إن الشيخ رائد صلاح هو سجين رأي لم يرتكب أي مخالفة، وأنه سُجن فقط بسبب آرائه السياسية والدينية وبسبب خطابه المناصر للقدس والأقصى.

وعن الخطوات القانونية التي ينوي العمل عليها للطعن في قرار النيابة بتجديد عزل الشير رائد صلاح أو تحسين ظروف احتجازه، قال إنهم سيواصلون عملهم في المحاكم الإسرائيلية، لكنه استبعد حدوث استجابة من سلطات الاحتلال.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية، تسند طلباتها بتجديد عزل الشيخ رائد صلاح بالتقارير السرية التي لا يسمح لفريق دفاع الشيخ بالاطلاع عليها، وبذلك لا يستطيعون الطعن عليها.

ولفت المحامي إلى أن الجهاز القضائي الإسرائيلي مجند بالكامل ويتباهى وينفذ أجندة سياسية تخدم أهداف الحكومة الإسرائيلية، فيما يخص محاكمة الفلسطينيين بشكل عام والشيخ رائد صلاح بشكل خاص.

وثمّن دور الشيخ رائد صلاح وقال إنهم يلقبونه (بشيخ الأقصى) لدوره الكبير في إحياء مفهوم القدس ومفهوم المسجد الأقصى في وجدان الأمة، مما جعله مستهدفًا من الاحتلال.