“لن أستقيل لأني داخل سُلفة”.. محافظ ذي قار يثير غضبا وسخرية في العراق

أثار محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، سخط العراقيين بعد رده الغريب والساخر على مطالبته بالاستقالة، إذ قال إنه مشترك في “سُلفة” مع مسؤولين آخرين وإن اسمه الأخير في القائمة.

وكتب الخفاجي تدوينة أمس عبر فيسبوك قال فيها “ما أستقيل لأني داخل سلفة مع محافظين وأستلمها آخر اسم” في إشارة لرفضه الاستقالة من منصبه. وأثار منشوره جدلًا وسخرية وغضبا واسعًا في العراق.

و(سلفة) تعني تجمع عدد من الأشخاص للدخول في جمعية يدفع كل منهم مبلغًا موحدًا ويتم جمعه في تاريخ معين لصالح أحدهم ويكرر الأمر تباعا حتى يتسلموا جميعًا المبلغ ذاته.

والشهر الماضي تظاهر مئات العراقيين من أهالي محافظة ذي قار جنوب شرقي البلاد، احتجاجًا على ما وصفوه بسوء الخدمات والتقصير لاسيما بعد حريق مستشفى الحسين بالناصرية والذي راح ضحيته نحو 60 مريضًا.

محافظ ذي قار ينشر "مااستقيل لأن داخل سلفة مع محافظين وأستلمها أخر اسم " واني اكول برهم صالح ومحمد الحلبوسي ليش مااستقالوا يجوز جانوا مخلين العراق رهن شراء !!! #نريد_وطن محترم خالي من من سياسيين الصدفة pic.twitter.com/EUfdnFJIkb — تــــــــرند الثـــــورة (@trend_althuraa) August 9, 2021

وتجمّع مئات من المحتجين آنذاك في ميدان الحبوبي -ميدان الاحتجاجات- وسط الناصرية، رافعين شعارات منددة بالفساد ومطالبة بمحاسبة المقصرين في القطاع الصحي بالمحافظة.

محافظ ذي قار:

لن أستقيل الآن، لأن داخل سلفة مع محافظين، وأستلمها آخر اسم! — عائشة حيدر محمد الدليمي (@wjN6nhv4M45OBD1) August 8, 2021

وكانت هذه ثانية مأساة من نوعها في العراق في 3 أشهر، ففي أبريل/نيسان أودى انفجار مماثل في مستشفى ببغداد لعلاج مصابي “كوفيد-19” بحياة 82 على الأقل، وأصاب 110 آخرين.

وأنحى الرئيس العراقي برهم صالح باللوم في الحادثتين على الفساد، ودعا بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء إلى الحداد العام.

🔴تحشيش سياسي محافظ ذي قار احمد الخفاجي : ما استقيل لأن داخل سلفة مع محافظين وأستلمها آخر إسم😎 pic.twitter.com/RwpSuwztM3 — الإعلاميّة رهف فغالي (@RaHf94H) August 8, 2021

بعد ان طالبته كتلة سائرون بالاستقالة… محافظ ذي قار احمد الخفاجي ينشر على حسابه في فيسبوك:

ما استقيل لأن داخل سلفة مع محافظين وأستلمها آخر إسم!#الحشد_الشعبي #عاشوراء_الكرامة pic.twitter.com/pueiwJZMtR — ابو اسد الله الحشداوي (@AlkabeeAsd) August 9, 2021

محافظ ذي قار لا يود تقديم الاستقالة لانه بانتظار دوره في استلام "السلفة" اخيرا اتضح لغز عدم استقالة اي سياسي أو مسؤول عراقي، حتى لو احترقت الدنيا بسببه.#انتظر_السلفة pic.twitter.com/xfHW9jC2pN — 𝕊ℍ𝔸𝕄𝕊 🇮🇶 شمس بشير (@Shams_Bashir1) August 9, 2021