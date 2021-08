لم يُعتمد له علاج.. منظمة الصحة تعلن عن أول إصابة بفيروس “ماربورغ” المميت

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن غينيا أكدت تسجيل إصابة بفيروس (ماربورغ) هي الأولى في غرب أفريقيا للمرض المميت الذي ينتمي إلى عائلة فيروس (إيبولا) ومثل كوفيد-19 انتقل من الحيوانات إلى البشر.

وقالت المنظمة في بيان منها أمس، إن الفيروس الذي تنقله الخفافيش والذي يصل معدل الوفيات الناتجة عنه الى 88%، تم اكتشافه في عينات مأخوذة من مريض فارق الحياة في 2 أغسطس/آب في مقاطعة غيكيدو الجنوبية في غينيا.

وقال المدير الإقليمي لأفريقيا في منظمة الصحة العالمية إن “قدرة فيروس ماربورغ على الانتشار بشكل واسع النطاق يعني أنه يجب علينا وقفه في مساره”.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد شهرين فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء التفشي الثاني لفيروس إيبولا في غينيا الذي ظهر العام الماضي وأسفر عن وفاة 12 شخصًا.

وأوضح المدير الإقليمي لأفريقيا في منظمة الصحة قائلًا “نعمل مع السلطات الصحية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة وخبرتها في التعامل مع فيروس إيبولا الذي ينتقل بطريقة مماثلة”.

Gueckedou, where #Marburg has been confirmed in #Guinea, is also the same region where cases of the 2021 #Ebola outbreak & the 2014–2016 West Africa outbreak were initially detected. Efforts are underway to find the people who may have been in contact with the patient. pic.twitter.com/qxr925shyw

— WHO African Region (@WHOAFRO) August 9, 2021