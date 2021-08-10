مليون مشاهدة لرجل مخمور حاول الوصول إلى طائرته عبر أكثر الطرق غرابة (فيديو)

وثّقت كاميرات المراقبة في أحد مطارات العاصمة الروسية موسكو اقتحام رجل لحزام سير الحقائب في 28 يوليو/تموز الماضي، إذ كان يحاول الوصول إلى طائرته.

ويظهر مقطع الفيديو كيف كافح هذا الشخص للحفاظ على توازنه قبل أن يسقط ويتم حمله مع الأمتعة، ويبدو أنه اعتقد أن حزام الحقائب المتحرك خاص بالمسافرين عندما بدأ في السير عليه خلال هذه الواقعة الغريبة.

أغرب طريق لصعود الطائرة .. راكب مخمور يحاول الوصول إلى طائرته عبر حزام سير الحقائب في مطار بـ #موسكو@ajmhashtag pic.twitter.com/OEmFNIpowK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 9, 2021

وكان الرجل المجهول يحمل حقيبته اليدوية عندما حاول السير في الاتجاه الخطأ فتعثرت قدماه فسقط عند المنحنى، ثم عَلِقَ في جهاز الفحص فأخرجه ضباط المطار منه وسلموه إلى الشرطة.

واتضح في النهاية أن الرجل مخمور وقال إنه ضل طريقه إلى طائرته وربما يكون قد فشل بالوصول إليها، غير أنه بالتأكيد نجح في الحصول على مشاهدات عالمية تجاوزت المليون مشاهدة.

الفيديو حظي برواج واسع على منصات التواصل