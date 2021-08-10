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“أين حذائي؟”.. رئيسة وزراء أسكتلندا حافية القدمين بعد “سرقة” نعليها (فيديو وصور)

رئيسة وزراء اسكتلندا تقف حافية القدمين في ملعب الحضانة (تويتر)
رئيسة وزراء اسكتلندا تقف حافية القدمين في ملعب الحضانة (تويتر)
10/8/2021-|آخر تحديث: 10/8/202104:36 PM (مكة المكرمة)

تعرضت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرغن لموقف محرج عندما “سرقت” طفلة حذاءها خلال زيارتها حضانة في مشهد طريف، والتقطت صورة لها وهي تقف حافية القدمين داخل ملعب صغير لكرة القدم.

وكانت نيكولا تزور حضانة (فالين) بالقرب من مدينة ستيرلينغ بوسط أسكتلندا، في الوقت الذي أوفت فيه حكومتها بالتزامها بمضاعفة تعليم السنوات الأولى الممول من الدولة إلى 1140 ساعة سنويًا.

وأثناء الزيارة، صُوّرت رئيسة الوزراء وهي تضحك مع الأطفال والموظفين، وتحمّص حلوى الخطمي (المارشملو) مع الأطفال.

وفي وقت لاحق، شاركت إحدى الصحفيات صورة لرئيسة الوزراء وهي تقف حافية القدمين وسط ملعب الحضانة، بينما تجري إحدى البنات الصغار بحذائها.

 

ثم جثت الطفلة على الأرض وأدخلت يديها في الحذاء ذي الكعب العالي بينما ضحكت رئيسة الوزراء من خلفها.

وبعد الزيارة شاركت رئيسة الوزراء الصورة على تويتر وكتبت “يمكنني أن أبلغكم بأن الحذاء تم استرداده بأمان”.

وقال أحد المتابعين مازحًا “إنها (الطفلة) تتدرب على أن تكون رئيسة الوزراء التالية”. وأضاف آخر “إنها تسعى للشهرة. تجاوزت جميع الحرس ووسائل الأمن وسرقت حذاء رئيسة الوزراء”.

ورغم محاولة “سرقة” حذائها، بدت رئيسة الوزراء في حالة معنوية جيدة وكتبت “شكرًا للعاملين والأطفال في حضانة فالين الرائعة” مضيفة أن سياسة التعلم المبكر الجديدة “ستمنح الأطفال أفضل بداية في الحياة وستنقذ العائلات بحوالي 4900 جنيه إسترليني سنويًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام بريطانية

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