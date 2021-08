“أين حذائي؟”.. رئيسة وزراء أسكتلندا حافية القدمين بعد “سرقة” نعليها (فيديو وصور)

تعرضت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرغن لموقف محرج عندما “سرقت” طفلة حذاءها خلال زيارتها حضانة في مشهد طريف، والتقطت صورة لها وهي تقف حافية القدمين داخل ملعب صغير لكرة القدم.

وكانت نيكولا تزور حضانة (فالين) بالقرب من مدينة ستيرلينغ بوسط أسكتلندا، في الوقت الذي أوفت فيه حكومتها بالتزامها بمضاعفة تعليم السنوات الأولى الممول من الدولة إلى 1140 ساعة سنويًا.

First Minister Nicola Sturgeon shed her shoes – and temporarily lost them to a younger team-mate – during an impromptu football game at a nursery

وأثناء الزيارة، صُوّرت رئيسة الوزراء وهي تضحك مع الأطفال والموظفين، وتحمّص حلوى الخطمي (المارشملو) مع الأطفال.

وفي وقت لاحق، شاركت إحدى الصحفيات صورة لرئيسة الوزراء وهي تقف حافية القدمين وسط ملعب الحضانة، بينما تجري إحدى البنات الصغار بحذائها.

Every local authority in Scotland is ready to deliver #1140 hours of free early learning and childcare.

First Minister @NicolaSturgeon visited Fallin Nursery this morning to see how the children there are using their #1140 hours.

