سنغافورة تحوّل الصرف الصحي إلى مياه فائقة النظافة (فيديو)

تلعب إعادة تدوير مياه الصرف الصحي جزءا من الحلول المقترحة لمعالجة نقص المورد الحيوي في مواقع كثيرة عالميًا، وفق الأمم المتحدة، وقد قطعت سنغافورة شوطًا طويلًا في هذه المساحة، لكن ما زال يتحتم على هذه التقنية التغلب على عامل “القرف” بين الجمهور.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، طبّقت بعض البلدان هذه التقنية مثل ناميبيا التي تستحصل عاصمتها (ويندهوك) على مياه الشرب من مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تفتخر سنغافورة بتطويرها نظاما لإعادة تدوير المياه، ويستخدم هذا النظام للري في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك مناطق البحر الأبيض المتوسط وصولًا إلى تكساس والمكسيك.

ويعلو هدير مضخات عملاقة داخل محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي في سنغافورة، إذ تحوّل الدولة المدينة الواقعة في جنوب شرق آسيا جزءًا متزايدًا من هذه المخلفات إلى ماء صالح للشرب ما يسهم في تقليص مستويات التلوث البحري، وكثيرًا ما اعتمدت هذه الدولة الصغيرة ذات الموارد المائية المحدودة على الإمدادات من ماليزيا المجاورة.

وسعيًا لزيادة الاكتفاء الذاتي، طورت الحكومة في سنغافورة نظامًا متقدمًا لإعادة معالجة مياه الصرف الصحي بالاستعانة بشبكة من الأنابيب والمصانع عالية التقنية.

VIDEO: 🇸🇬 Giant pumps whir deep underground at a plant in Singapore that helps transform sewage into #water so clean it is fit for human consumption #recycling #cleanwater pic.twitter.com/lwDdis6SL0

وتوفر المياه المعاد معالجتها 40% من احتياجات سنغافورة حاليًا، فيما يُتوقع أن تصل النسبة إلى 55% من الاستهلاك بحلول العام 2060، وفق تقديرات وكالة المياه الوطنية.

وبينما تُستخدم هذه المياه في معظمها للقطاع الصناعي، يُستعان بجزء منها أيضا لمياه الشرب ولتغذية خزانات الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 ملايين نسمة.

ويسهم النظام في الحد من التلوث البحري، إذ يتم تصريف جزء بسيط فقط من مياه الصرف الصحي في البحر.

ويتعارض هذا الوضع مع ذاك القائم في معظم البلدان الأخرى، إذ يتم تصريف 80% من مياه الصرف الصحي على الأرض في النظم البيئية من دون إعادة معالجة أو إعادة تدوير، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

Giant pumps whir deep underground at a plant in Singapore that helps transform sewage into water so clean it is fit for human consumption while reducing ocean pollution

Recycled wastewater can now meet 40 percent of Singapore's demand https://t.co/2inPS3qqLM pic.twitter.com/3wO8kP2m5g

— AFP News Agency (@AFP) August 10, 2021