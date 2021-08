تطبيع تحت الماء.. مسؤولان بحريني وإسرائيلي في رحلة غطس (فيديو)

قام نائب وزير الخارجية البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، الإثنين، برحلة غطس برفقة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، آلون أوشبيز، في أحد شواطئ إسرائيل على البحر المتوسط.

والأحد، بدأ “آل خليفة” زيارة رسمية لتل أبيب تستغرق 4 أيام، ضمن عملية مكثفة لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ونشر”أوشبيز”، عبر حسابه على تويتر، مقطعا مصورا يوثق رحلة الغطس التي قام بها مع “آل خليفة”.

وعلق بقوله: “من دواعي سروري أن أذهب للغوص مع صديق.. لقد انتهزنا الفرصة النادرة لاتباع قواعد دبلوماسية تحت الماء”.

وتابع: “يعرف المرء أنها صداقة حقيقية عندما يكون شريكك في السلام هو رفيقك في الغوص”.

One knows it is a true friendship when your partner in peace is your diving buddy pic.twitter.com/jl6QEj2S5i

— Alon Ushpiz (@AlonUshpiz) August 9, 2021