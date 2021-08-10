تطبيع تحت الماء.. مسؤولان بحريني وإسرائيلي في رحلة غطس (فيديو)

قام نائب وزير الخارجية البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة، الإثنين، برحلة غطس برفقة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، آلون أوشبيز، في أحد شواطئ إسرائيل على البحر المتوسط.

والأحد، بدأ “آل خليفة” زيارة رسمية لتل أبيب تستغرق 4 أيام، ضمن عملية مكثفة لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ونشر”أوشبيز”، عبر حسابه على تويتر، مقطعا مصورا يوثق رحلة الغطس التي قام بها مع “آل خليفة”.

وعلق بقوله: “من دواعي سروري أن أذهب للغوص مع صديق.. لقد انتهزنا الفرصة النادرة لاتباع قواعد دبلوماسية تحت الماء”.

وتابع: “يعرف المرء أنها صداقة حقيقية عندما يكون شريكك في السلام هو رفيقك في الغوص”.

One knows it is a true friendship when your partner in peace is your diving buddy pic.twitter.com/jl6QEj2S5i — Alon Ushpiz (@AlonUshpiz) August 9, 2021

كما نشر حساب “إسرائيل بالعربية” على تويتر، التابع للخارجية الإسرائيلية، صورا لرحلة الغطس على أحد شواطئ البحر المتوسط.

وعلقت قائلة: “دبلوماسية تحت الماء والعلمان البحريني والإسرائيلي يرفرفان في منظر نادر”.

دبلوماسية تحت الماء والعلمان البحريني والإسرائيلي يرفرفان في منظر نادر

انطلق في نهاية الأسبوع مدير عام الخارجية الإسرائيلية الون اوشبيز مع وكيل الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن احمد آل خليفة غداة وصوله الى اسرائيل في رحلة غطاس منعشة، مستغلين الطقس الحار في شواطئ البحر المتوسط! pic.twitter.com/l1B0x358Aq — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 9, 2021

والأحد، التقى “آل خليفة” مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ومن المقرر أن يلتقي لاحقا مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ.

وفي اليوم نفسه، عقدت لجنة التنسيق المشترك بين البحرين وإسرائيل أول اجتماع لها، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وقال “آل خليفة”، في تصريح صحفي، إن “هذا الاجتماع يأتي تحضيرا لاجتماع الحوار السياسي بين وزيري خارجية البلدين”.

وهذه هي ثاني زيارة يجريها “آل خليفة” لإسرائيل منذ أن وقعت المنامة وتل أبيب، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما.

في اليوم الثاني لزيارته في إسرائيل يزور وكيل الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة متحف التاريخ اليهودي في تل ابيب وهو معرض تفاعلي يعرض ضمنا تاريخ الجاليات اليهودية في الشرق الأوسط وسيما مساهماتهم في مختلف المجالات مثل السينما والمسرح والموسيقى. 🇮🇱🇧🇭 pic.twitter.com/vjDUb37vrl — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 9, 2021

ووقع البلدان لاحقا عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية والطيران.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي: مصر والأردن عبر معاهدتي سلام، والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من خلال اتفاقيات لتطبيع العلاقات.

وتواصل إسرائيل احتلال أراضٍ عربية، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.