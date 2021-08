طوله 2.3 متر.. بنغاليون يمسكون بنوع من التماسيح اندثر محليا

أعلنت السلطات في بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، أن مواطنين أمسكوا بتمساح مستنقعات اندثر أثره في البلاد على إحدى ضفّتي نهر الغانج.

وقد رُصد هذا التمساح الذكر البالغ طوله 2.3 متر وعمره ما بين 10 سنوات و12 سنة في بلدة في منقطة فاريدبور في وسط بنغلاديش، نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.

وحاولت السلطات إخراج التمساح من المياه، لكنها لم تفلح إلى أن أمسكه قرويون، وفق ما كشف نيرمال كومار بول المسؤول المحلي عن الغابات.

A rare freshwater crocodile was caught today from a reservoir by locals at the Dangi village of North Channel union of Faridpur Sadar upazila#Bangladesh https://t.co/HqejCi6iJx

