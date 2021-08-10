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طوله 2.3 متر.. بنغاليون يمسكون بنوع من التماسيح اندثر محليا

العثور على تمساح نادر في بنغلاديش (مواقع التواصل)
العثور على تمساح نادر في بنغلاديش (مواقع التواصل)
10/8/2021-|آخر تحديث: 10/8/202109:35 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات في بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، أن مواطنين أمسكوا بتمساح مستنقعات اندثر أثره في البلاد على إحدى ضفّتي نهر الغانج.

وقد رُصد هذا التمساح الذكر البالغ طوله 2.3 متر وعمره ما بين 10 سنوات و12 سنة في بلدة في منقطة فاريدبور في وسط بنغلاديش، نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.

وحاولت السلطات إخراج التمساح من المياه، لكنها لم تفلح إلى أن أمسكه قرويون، وفق ما كشف نيرمال كومار بول المسؤول المحلي عن الغابات.

وقال كومار بول لوكالة فرانس برس “تبيّن لنا أنه دخل في قناة نهر بادما (أحد روافد الغانج) بحثا عن أسماك متوافرة فيه. حاولنا الإمساك به بشباك، لكنه أفلت منّا. ثمّ تمكّن قرويون من الإمساك به عندما كان يتنقّل على الضفّة”.

وجذب وجود التمساح في القناة نحو 15 ألف شخص منذ أواخر يوليو/تموز، بالرغم من تحذيرات السلطات التي ما انفكّت تذكّر الفضوليين عبر مكبّرات الصوت بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي للتصدّي لتفشي وباء كوفيد-19.

وقد نُقل التمساح إلى مركز للحيوانات البرّية بالقرب من سونداربانس، وهي أكبر غابة مانغروف في العالم تمتدّ على 140 ألف هكتار، على أن يُنقل لاحقا إلى حديقة للحيوانات، وفق ما أفادت السلطات.

ويٌرجّح أن يكون التمساح قد وصل من الهند إلى بنغلاديش عبر نهر الغانج الممتدّ على 2400 كيلومتر.

ورُصد تمساح (كروكوديلوس بالوستريس) للمرّة الأخيرة في الطبيعة داخل بنغلاديش قبل نصف القرن، وهو من “الأصناف المندثرة محليا” فيها، حسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وينتشر هذا النوع من التماسيح في الهند وإيران ونيبال وباكستان وسريلانكا ويقدّر الباحثون وجود ما بين 5400 و7100 حيوان منه.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل

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