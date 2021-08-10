استدان منه منذ 30 عاما.. كويتي يبحث عن مصري بالسعودية ليرد دينه (فيديو)

نشر صانع المحتوى السعودي حمدي الفريدي مقطع فيديو يوثق بحثه برفقة صديقه عن أحد الأشخاص ليسددوا له أمانة قديمة، وذلك في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وكان الفريدي ينفذ مهمة لصالح رجل يدعى (أبو ضاري) وهو شقيق صديقه الذي يظهر معه في المقطع، وموجز القصة أن (أبو ضاري) اقترض سبعة ريالات من رجل مصري، قبل 31 عامًا، خلال الاحتلال العراقي للكويت.

وبالرغم من أنه تصدَّق بالمبلغ إلا أنه إبراءً للذمة يحاول جاهدًا أن يصل إلى العامل المصري الذي اقترض منه.

وقال الفريدي في المقطع “نحن الآن في منطقة عين بن فهيد في المهمة الأخيرة لتنفيذ وصية (أبو ضاري) لسداد دينه لأحد العمال بعد أن أخذ منه المبلغ عام 1990”.

وفي نهاية الجولة، تبين أن الرجل المصري واسمه مجدي قد خرج من المملكة بقرار خروج نهائي، وتوصل الفريدي إلى رقم كفيل مجدي السابق، ويؤمِّل من خلاله الوصول إلى مجدي وأداء الأمانة.

وقال أبو ضاري “والله تصدقت عنه أكثر من مرة، لكن دامكم قريبين ابحثوا عنه وأعطوه حقه، وبعدما تعطوه اسألوه عن طلبه وقولوا له يسامحني”.

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، منهم من أشاد بأداء الأمانة بالرغم من طول المدة الزمنية، ومنهم من استقل المبلغ وطالب المديون بتقدير قيمة مناسبة قياسًا على المدة الماضية، في حين ارتأى آخرون أن الموضوع لا يستأهل هذا العناء ولا مبرر للتشدد في إعادة السبعة ريالات، على حد قولهم.

اتوقع استغل الفرصه الفريدي مشهور وممكن توصل لصاحب الدين لانه طول هالسنين مالقاه والدين دين ريال ولا الف ريال بالذمه

السلبيين احسانوا الظن بالناس — النايفه (@alnayfaa1) August 9, 2021

رغم بعض الردود السلبيه والاستهانه بحقوق الناس ولو كان حقه ريال المهم ان هذا الرجل لم ينسى حق اخيه المسلم بارك الله فيه وكثر من امثاله — احمد الشريفي الشمري (@Amf6666) August 9, 2021

المصري ماعطاه ال٧ ريال على شان يردهم له

لكن السؤال ال٧ ريال سهل ارجاعهم ماهي المبلغ الكبير اللي نقول يمكن ماقدر عليه

وبالاخير الله يجزاه خير كلهم الدارين والمديون — ابوسعود (@abu_saud111000) August 9, 2021

قصة ضاري والمصري صاحب البوفية والدين فيها من الحكمه الكثير اول مساعدة المصري وقتهاااا لضاري والثاني ضاري اللي قد تصدق عن المصري كم مرره ولكن باقي في خاطرة السدد الدين والثالث مساعدة حمدي الفريدي وكذالك اهل القرية ( ليت العالم فيهم من الخوف من الله مثل ضاري لو بعد ٣١ سنه ) — Hassan (@hsn_toom) August 9, 2021