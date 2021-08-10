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استدان منه منذ 30 عاما.. كويتي يبحث عن مصري بالسعودية ليرد دينه (فيديو)

صانع المحتوى حمدي الفريدي (مواقع التواصل)
صانع المحتوى حمدي الفريدي (مواقع التواصل)
10/8/2021-|آخر تحديث: 10/8/202111:23 PM (مكة المكرمة)

نشر صانع المحتوى السعودي حمدي الفريدي مقطع فيديو يوثق بحثه برفقة صديقه عن أحد الأشخاص ليسددوا له أمانة قديمة، وذلك في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وكان الفريدي ينفذ مهمة لصالح رجل يدعى (أبو ضاري) وهو شقيق صديقه الذي يظهر معه في المقطع، وموجز القصة أن (أبو ضاري) اقترض سبعة ريالات من رجل مصري، قبل 31 عامًا، خلال الاحتلال العراقي للكويت.

وبالرغم من أنه تصدَّق بالمبلغ إلا أنه إبراءً للذمة يحاول جاهدًا أن يصل إلى العامل المصري الذي اقترض منه.

وقال الفريدي في المقطع “نحن الآن في منطقة عين بن فهيد في المهمة الأخيرة لتنفيذ وصية (أبو ضاري) لسداد دينه لأحد العمال بعد أن أخذ منه المبلغ عام 1990”.

وفي نهاية الجولة، تبين أن الرجل المصري واسمه مجدي قد خرج من المملكة بقرار خروج نهائي، وتوصل الفريدي إلى رقم كفيل مجدي السابق، ويؤمِّل من خلاله الوصول إلى مجدي وأداء الأمانة.

وقال أبو ضاري “والله تصدقت عنه أكثر من مرة، لكن دامكم قريبين ابحثوا عنه وأعطوه حقه، وبعدما تعطوه اسألوه عن طلبه وقولوا له يسامحني”.

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، منهم من أشاد بأداء الأمانة بالرغم من طول المدة الزمنية، ومنهم من استقل المبلغ وطالب المديون بتقدير قيمة مناسبة قياسًا على المدة الماضية، في حين ارتأى آخرون أن الموضوع لا يستأهل هذا العناء ولا مبرر للتشدد في إعادة السبعة ريالات، على حد قولهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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