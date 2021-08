رئيس وزراء إثيوبيا يطالب المواطنين بالانضمام للجيش وسط الحرب الجارية

حث مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد “جميع الإثيوبيين القادرين”، اليوم الثلاثاء، على الانضمام للجيش والقوات الخاصة والميليشيات في القتال ضد قوات إقليم تيغراي، وذلك وفق بيان نشره على تويتر.

جاء البيان بعد مضي حوالي ستة أسابيع من إعلان الحكومة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي الشمالي.

وقال البيان “آن الأوان لأن ينضم جميع الإثيوبيين القادرين الذين بلغوا سن الرشد إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات بدافع حب الوطن”.

وأضاف البيان “أصبح من الواضح أن مزارعي تيغراي لن يتمكنوا من الزراعة بسلام ما لم يتم الفصل الأبدي بين شعب تيغراي والجماعة الإرهابية”، مؤكدًا أن المعركة “ليست مع شعب تيغراي وإنما مع القوات الإرهابية التي وجدت ملاذا لها في تيغراي”.

واندلعت شرارة الحرب، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بين قوات الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي ظلت تحكم إثيوبيا في السابق لثلاثة عقود، وأصبحت تسيطر الآن على إقليم تيغراي.

وزعمت حكومة آبي أحمد أنها شنت الهجوم ردًا على قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي -الحزب الحاكم في المنطقة- بعدما هاجمت قاعدة للقوات الاتحادية.

وحينها، وصف آبي أحمد الهجوم بأنه “غادر” قائلًا إنه استهدف معسكرات الجيش الفدرالي في تيغراي، وحمّل “جبهة تحرير شعب تيغراي” المسؤولية، وهو ما نفته الحركة وأكدت أن ما يشاع عن هجوم تعرّضت له القوات الإثيوبية في تيغراي هو مجرّد ذريعة لغزو الإقليم.

بعد ذلك بيومين، ومع اشتداد القتال، أقال آبي أحمد قائد الجيش الذي ينتمي كبار قادته الى قبائل من تيغراي، وفي 9 نوفمبر، شنّت إثيوبيا غارات جوية على تيغراي وقال آبي أحمد إن العملية “ستنتهي سريعًا وإنّ خصومه سيخسرون لا محالة”.

وأدى اشتداد القتال إلى فرار عشرات الآلاف من السكان إلى السودان المجاور، بينما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بوضع حد للقتال.

Abiy has reached the peak of desperation after requesting civilians to join the war in Tigray. A country that boasted of the best military in eastern Africa with over 140,000 soldiers, is putting civilians in the frontline

Why not respect the people of Tigray & leave their land pic.twitter.com/9v7K49xKdj

— Aminah abdalla (@aminahabdalla) August 10, 2021