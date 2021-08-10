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بينهن فلسطينية حامل.. 39 أسيرة يعانين ظروفا صعبة داخل سجن الدامون الإسرائيلي

ظروف صعبة تحياها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال (هيئة الأسرى)
ظروف صعبة تحياها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال (هيئة الأسرى)
10/8/2021

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، إنّ الأسيرات في سجون الاحتلال وعددهن 39 أسيرة يعانين ظروفًا صعبة، في ظل ما يتعرضن له من ضغوطات من قبل إدارة سجن الدامون.

وأوضحت الهيئة في تقرير اليوم الثلاثاء، أن سياسات الحرمان والتنكيل تتواصل بحق الأسيرات، مثل سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحق المريضات منهن كحالة الأسيرة (إسراء الجعابيص) المصابة بحروق بليغة وتحتاج تدخلًا جراحيًا لإنقاذ ما تبقى من جسدها.

وإضافة للأسيرة إسراء، تعاني الأسيرات: روان أبو زيادة تعاني من جرثومة غير معروفة في الجهاز الهضمي ومشاكل في العظام، ونسرين أبو كميل المُصابة بأمراض ارتفاع السكر وضغط الدم، وصمود أبو ظاهر التي تشكو من مشاكل في الدم، والأسيرة أنهار حجة وهي حامل وتعاني مضاعفات الحمل وهزالًا وضعفًا عامًا بالجسم.

وأشارت الهيئة إلى أن من بين الانتهاكات التي تواجهها الأسيرات مراقبة الساحة في سجن الدامون بالكاميرات ما ينتهك خصوصيتهن ويُقيد حركتهن، إضافة لمصادرة سلطات الاحتلال الكتب من مكتبة السجن والحرمان من الزيارات.

وذكرت الهيئة أن عدد الأسيرات يبلغ حاليًا 39 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، بعد تحرر الأسيرة حلوة حمامرة قبل يومين، من بينهن أسيرة معتقلة إداريًا وهي الأسيرة بشرى الطويل، وأسيرة من قطاع غزة وهي نسرين حسن.

إضراب عن الطعام

ويواصل ثلاثة عشر أسيرًا، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال أقدمهم الأسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم في الخليل، المضرب منذ ثلاثين يومًا.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة “إن 12 أسيرًا مضربون رفضًا لاعتقالهم الإداري، والأسير محمد نوارة من المزرعة الغربية برام الله مضرب رفضًا لعزله، موضحًا أن عددًا منهم يعاني أوضاعًا صحية سيئة.

وفي ذات الشأن، جرى نقل الأسير المريض عماد عبد الخالق أبو رموز من سجن عوفر إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، بحسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء.

وحمّلت الهيئة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو رموز (46 عامًا) بسبب إهمال حالته الصحية وعدم تقديم أي علاجات حقيقية له، وهو مصاب بفيروس في الكبد، إضافة لمعاناته من مرض السرطان.

والأسير عماد أبو رموز معتقل منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2004، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عامًا، وتراجعت صحته في الشهور الأخيرة وبعد إجراء الفحوصات تبين إصابته بورم سرطاني وبحاجة لعملية جراحية عاجلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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