لبنان.. قتلى وجرحى خلال تبادل إطلاق نار كثيف بين عشائر عربية ومنتمين لـ”حزب الله” (فيديو)

وقع تبادل كثيف لإطلاق النار، اليوم الأحد، بين منتمين إلى حزب الله اللبناني وشبان من عشائر عربية في خلدة جنوب العاصمة بيروت.

وقال مصدر رفيع بجماعة حزب الله لوكالة رويترز إن ثلاثة أشخاص قتلوا، اليوم، في كمين استهدف معزين شيعة في خلدة، وذلك بعد يوم من مقتل عضو بالجماعة.

وقتل الثلاثة رميا بالرصاص في البلدة الواقعة جنوب بيروت، والتي شهدت اندلاع حوادث طائفية على مدى فترة طويلة بين سكانها من الشيعة والسنة.

#Lebanon : More footage of attack in #Khalde on funeral for #Hezbollah official shot dead yesterday – how many more sparks like this can Lebanon sustain before violence spreads wider? #خلدة pic.twitter.com/oZDCDnSYl8 — sebastian usher (@sebusher) August 1, 2021

توتر كبير في خلدة أثناء مرور موكب تشييع المواطن علي شبلي.#lebanon24 pic.twitter.com/cG0zQ73ZkN — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 1, 2021

وجرح آخرون خلال الاشتباكات بين الطرفين، وفق مراسل وكالة الأناضول.





وعقب الاشتباكات المسلحة، عزّز الجيش اللبناني وجوده في خلدة وسيّر عددًا من الدوريات الراجلة لاحتواء الوضع، مؤكدًا أنه سيُطلق النار على أي مسلحٍ يوجد على الطرقات في البلدة.

وصول موكب تشييع الشهيد المغدور علي شبلي الى أول خلدة pic.twitter.com/9eiJTy3qJA — 🇱🇧🟡 شباب حزبُ الله | لبنان 🟡🇱🇧 (@hizzbollah_leb) August 1, 2021

This evening, the young man, “Ali Shibli,” died of his injuries after being shot by several bullets in the town of Jiyeh, by a target killer. It was learned that the forces had arrested the killer "Ahmed Zaher Ghosn" , and investigations were launched with him.#علي_شبلي pic.twitter.com/jnBho21F90 — Haidar Akarar (@HaidarAkarar) August 1, 2021

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة تابع الأحداث الجارية في خلدة، وأجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون.

ودعا ميقاتي أبناء المنطقة إلى “الوعي وضبط النفس حقنًا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه”.

في حين، أكد العماد عون أن “الجيش سيعزز وجوده في المنطقة لضبط الوضع”.

ميقاتي تابع أحداث خلدة مع قائد الجيش: لضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار الى الفتنة والاقتتال https://t.co/NjieGNCKEG — National News Agency (@NNALeb) August 1, 2021

سبب الاشكال المسلّح اليوم في #خلدة هو محاولة المشيعين تمزيق صورة القتيل حسن غصن. #لبنان pic.twitter.com/eG1Tm10cBS — عُمَر عيتاني Omar Itani (@umaritani) August 1, 2021

وفي السياق، لقي مطلوب لبناني حتفه وأصيب عسكري، أمس السبت، خلال مداهمات نفذتها قوة من الجيش اللبناني استهدفت معامل تصنيع مخدرات في البقاع، شرقي لبنان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني -في بيان صحفي- إن قوة من الجيش، تدعمها دورية من مديرية المخابرات، نفذت عمليات دهم في بلدة حورتعلا-البقاع، وضبطت عددًا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.

وأضافت أنه خلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار حيث أصيب أحد العسكريين، وردت العناصر بالمثل، ما أدى إلى مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف، وسرقة سيارات، ترويج مخدرات وتعاطيها وإطلاق نار.

ولفتت إلى أنه “جرى توقيف عدد من المطلوبين، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.