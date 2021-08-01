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لبنان.. قتلى وجرحى خلال تبادل إطلاق نار كثيف بين عشائر عربية ومنتمين لـ”حزب الله” (فيديو)

1/8/2021-|آخر تحديث: 1/8/202107:26 PM (مكة المكرمة)

وقع تبادل كثيف لإطلاق النار، اليوم الأحد، بين منتمين إلى حزب الله اللبناني وشبان من عشائر عربية في خلدة جنوب العاصمة بيروت.

وقال مصدر رفيع بجماعة حزب الله لوكالة رويترز إن ثلاثة أشخاص قتلوا، اليوم، في كمين استهدف معزين شيعة في خلدة، وذلك بعد يوم من مقتل عضو بالجماعة.

وقتل الثلاثة رميا بالرصاص في البلدة الواقعة جنوب بيروت، والتي شهدت اندلاع حوادث طائفية على مدى فترة طويلة بين سكانها من الشيعة والسنة.

وجرح آخرون خلال الاشتباكات بين الطرفين، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وعقب الاشتباكات المسلحة، عزّز الجيش اللبناني وجوده في خلدة وسيّر عددًا من الدوريات الراجلة لاحتواء الوضع، مؤكدًا أنه سيُطلق النار على أي مسلحٍ يوجد على الطرقات في البلدة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة تابع الأحداث الجارية في خلدة، وأجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون.

ودعا ميقاتي أبناء المنطقة إلى “الوعي وضبط النفس حقنًا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه”.

في حين، أكد العماد عون أن “الجيش سيعزز وجوده في المنطقة لضبط الوضع”.

وفي السياق، لقي مطلوب لبناني حتفه وأصيب عسكري، أمس السبت، خلال مداهمات نفذتها قوة من الجيش اللبناني استهدفت معامل تصنيع مخدرات في البقاع، شرقي لبنان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني -في بيان صحفي- إن قوة من الجيش، تدعمها دورية من مديرية المخابرات، نفذت عمليات دهم في بلدة حورتعلا-البقاع، وضبطت عددًا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع.

وأضافت أنه خلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار حيث أصيب أحد العسكريين، وردت العناصر بالمثل، ما أدى إلى مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف، وسرقة سيارات، ترويج مخدرات وتعاطيها وإطلاق نار.

ولفتت إلى أنه “جرى توقيف عدد من المطلوبين، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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