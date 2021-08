لبنان.. قتلى وجرحى خلال تبادل إطلاق نار كثيف بين عشائر عربية ومنتمين لـ”حزب الله” (فيديو)

وقع تبادل كثيف لإطلاق النار، اليوم الأحد، بين منتمين إلى حزب الله اللبناني وشبان من عشائر عربية في خلدة جنوب العاصمة بيروت.

وقال مصدر رفيع بجماعة حزب الله لوكالة رويترز إن ثلاثة أشخاص قتلوا، اليوم، في كمين استهدف معزين شيعة في خلدة، وذلك بعد يوم من مقتل عضو بالجماعة.

وقتل الثلاثة رميا بالرصاص في البلدة الواقعة جنوب بيروت، والتي شهدت اندلاع حوادث طائفية على مدى فترة طويلة بين سكانها من الشيعة والسنة.

#Lebanon : More footage of attack in #Khalde on funeral for #Hezbollah official shot dead yesterday – how many more sparks like this can Lebanon sustain before violence spreads wider? #خلدة pic.twitter.com/oZDCDnSYl8

وجرح آخرون خلال الاشتباكات بين الطرفين، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وعقب الاشتباكات المسلحة، عزّز الجيش اللبناني وجوده في خلدة وسيّر عددًا من الدوريات الراجلة لاحتواء الوضع، مؤكدًا أنه سيُطلق النار على أي مسلحٍ يوجد على الطرقات في البلدة.

This evening, the young man, “Ali Shibli,” died of his injuries after being shot by several bullets in the town of Jiyeh, by a target killer.

It was learned that the forces had arrested the killer "Ahmed Zaher Ghosn" , and investigations were launched with him.#علي_شبلي pic.twitter.com/jnBho21F90

