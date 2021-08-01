فلسطينيون يصيبون قناصا إسرائيليا بحجر في رقبته رغم ارتدائه الخوذة (فيديو)

تداول ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية لحظة إصابة قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وأظهر المقطع لحظة إصابة الحجر للقناص في المنطقة ما بين الرقبة والأذن رغم ارتدائه الخوذة، بينما وثقّت لقطات أخرى إمطار الشبان الفلسطينيين جنود الاحتلال بالحجارة خلال المواجهات ذاتها.

لحظة إصابة قناص بجيش الاحتلال بالحجارة في بلدة بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/bDVPgiadkN — فلسطين بوست (@plespost) July 30, 2021

وهاجمت قوات الاحتلال، الجمعة، موكب تشييع الشهيد شوكت عوض في بلدة بيت أمر، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والمياه العادمة بكثافة صوب آلاف المواطنين الذين خرجوا لتشييع الشهيد، ما أسفر عن عشرات الإصابات في صفوفهم.

وفي طوباس بالضفة المحتلة أيضًا، جُرح العشرات بينهم إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أمس السبت خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة رفضا لخطة الضم واعتداءات المستوطنين قرب حاجز تياسير العسكري، واعتقلت 12 من المشاركين في المسيرة.

شاهد.. هكذا أمطر الشبان الفلسطينيون قوات الاحتــ ـلال بالحجارة خلال المواجهات التي اندلعت في بيت امر شمال الخليل تصوير : مصعب شاور pic.twitter.com/WUVdx2apgf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 29, 2021

وفي القدس حيث قمعت قوات الاحتلال أمس وقفة احتجاجية سلمية في الشيخ جراح، ضد سياسة التهجير القسري لأهالي الحي، وأطلقت عشرات قنابل الصوت والمياه العادمة تجاههم.

يأتي ذلك بينهما اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.