عبدالله منياتو.. لاعب فنون قتالية لبناني يرفض خوض نزال أمام لاعب إسرائيلي (فيديو)

حظي اللاعب اللبناني عبد الله منياتو بإشادات واسعة على منصات التواصل العربية، بعد إعلانه أمس السبت الانسحاب من بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة (MMA) بعد أن جمعته القرعة مع لاعب إسرائيلي.

وانسحب منياتو بشكل مباشر من البطولة المقامة في العاصمة البلغارية صوفيا، بمجرد أن علم بأمر القرعة رافضًا ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، وهو ما قوبل بتفاعل كبير على منصات التواصل عبر وسم باسمه.

لاعب الفنون القتالية اللبناني "عبدالله منياتو" يعلن انسحابه من بطولة الألعاب القتالية في بلغاريا رفضًا لمواجهة لاعب "إسرائيلي". pic.twitter.com/zaDyoBOTmX — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 31, 2021

وقال مدربه محمد الغُربي في تصريحات لشبكة الميادين الإعلامية (مقرها بيروت)، إن القرعة أعيدت مرتين وكأن هناك تعمد من المنظمين في وضعه بمواجهة لاعب إسرائيلي.

وشدد على أن هذا الانسحاب رسالة في رفض التطبيع والوقوف مع فلسطين، وهي رسالة “لأولادنا وللأجيال القادمة” في وجه المحتلين.

هل تعمد الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة "MMA" وضع اللاعب اللبناني #عبدالله_منياتو، في مواجهة لاعب إسرائيلي؟ pic.twitter.com/wku407fV7m — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 31, 2021

وشهد أولمبياد طوكيو انسحاب كلا من لاعب الجودو وبطل أفريقيا الجزائري فتحي نورين من دورة الألعاب الأولمبية لتفادي مواجهة لاعب إسرائيلي وهو أيضًا ما قام به لاعب الجودو السوداني محمد عبد الرسول.

هذا البطل مقاتل لبناني اسمه #عبدالله_منياتو، انسحب من بطولة الألعاب القتالية المختلطة في بلغاريا عندما وضعته القرعة في مواجهة لاعب "إسرائيلي". موقفه تماهى مع الموقف الحرّ لرياضين عرب في طوكيو وغيرها.. التطبيع الرياضي كرة مسددة لصالح الاحتلال في مرمى الوعي الشعبي، التطبيع خيانة. pic.twitter.com/sJ2LnsRkuy — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) August 1, 2021

وقوبل الأمر بتفاعل جم من الشارع العربي والإسلامي انتقل صداه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد اعتبرت أن ظاهرة مقاطعة اللاعبين العرب ورفضهم مواجهة لاعبين إسرائيليين في أولمبياد طوكيو مؤشرًا على “إفلاس التطبيع” مع الدول العربية.

إشادة واسعة بانسحاب اللاعب اللبناني #عبدالله_منياتو من بطولة للألعاب القتالية رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي.. واسمه يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في #لبنان@ajmhashtag pic.twitter.com/mXuBi6XtTD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2021

وأكدت أن كل علاقات التطبيع الباردة هذه سبق أن أثبتت في الماضي أنها لا يمكنها أن تغير الواقع مثلما في حالة الرياضي المصري إسلام الشهابي الذي رفض مصافحة لاعب إسرائيلي في أولمبياد ريو 2016 بالبرازيل.

واختتمت بالقول “يوجد كل أنواع الاتفاقات والبنود الرئيسة والفرعية، والحبر الذي ينتهي في الطابعة من كثرة النسخ، أما على الأرض، على المنصة الأبرز التي يمكن أن تفحص فيها العلاقات الإنسانية، يثبت الرياضيون من هذه الدول العربية أن إسرائيل من ناحيتهم ليست موجودة”.

شتان بين الثرى والثريا. أعلن المقاتل اللبناني الشاب #عبدالله_منیاتو انسحابه من بطولة العالم في الفنون القتالية

المختلطة "MMA"، بعد أن وضعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي، حيث لم يتأخر في إعلان موقفه من المباراة بل فعل ذلك بشكل مباشر بمجرد أن علم بأمر القرعة pic.twitter.com/BJ0N9HF2AS — Zeynab Itawi (@zeynabitawi) July 31, 2021

ابن مدينة صيدا .. بعيوننا بطل ❤🇱🇧

انسحاب اللاعب اللبناني #عبدالله_منياتو من بطولة العالم في الـ MMA بعد ان وضعته القرعة في مواجهة لاعب صهيوني..

مُعلنًا رفضه ومدربه #محمد_الغُربي الاعتراف بالكيان الغاصب أو ممارسة اي شكل من أشكال #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/HNKSrEe4Le — ℳalak | ملاڪ (@malaksh88) July 31, 2021

اللاعب #عبدالله_منياتو ومدربه محمد الغُربي هما صورة #لبنان الحقيقية هما صورة وطن وجهته مقاومة.. انسحابهم هو تضييع الفرصة أمام العدو لترسيخ التطبيع من أضيق الأماكن.. لم يتسللوا ولن! بالأمس السودان والجزائر واليوم لبنان.. #فلسطين كوني بخير فأنت في عيون الشعوب العربية وقلوبهم🇵🇸🇱🇧 pic.twitter.com/2iAreNNj57 — زينب عواضة (@Zeinab__Awada) July 31, 2021

#عبدالله_منياتو البطل الذي انتصر دون قتال..

والمنسحب الذي فاز. pic.twitter.com/BirsAoah7Z — مصطفى شريم (@shriem_mostafa) August 1, 2021