رغم الخطر.. عجوز تنقذ رضيعا بعد سقوطه من النافذة (فيديو)

كانت سفيتلانا ساناروفا البالغة من العمر 64 عامًا، في طريقها إلى منزلها في مدينة نوفوكوزنتسك الروسية عندما رأت رضيعًا يتشبث بنافذة في الطابق الثاني.

وعلى الفور، ألقت الجدة حقائبها واندفعت مسرعة أسفل النافذة بينما ترقب الطفل بعينيها وذراعاها ممدودتان وتمكنت بالفعل من التقاطه وإنقاذه في اللحظة المناسبة.

وقع الحادث يوم 21 من يوليو/تموز بينما كانت الجدة عائدة من التسوق، لترى المشهد الذي وثقته كاميرا مراقبة وانتشر على نطاق واسع، بينما ركض والد الطفل “إيغور” البالغ من العمر 18 شهرًا، لاستعادة ابنه بعدما أنقذت الجدة حياته.

Svetlana Sanarova, 64, saw a toddler clinging window, she dropped her bags and rushed holding her arms out under the window and catch the boy#Russia #Viral @ViralPosts5 pic.twitter.com/08iSLMafl2

