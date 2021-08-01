رغم الخطر.. عجوز تنقذ رضيعا بعد سقوطه من النافذة (فيديو)

كانت سفيتلانا ساناروفا البالغة من العمر 64 عامًا، في طريقها إلى منزلها في مدينة نوفوكوزنتسك الروسية عندما رأت رضيعًا يتشبث بنافذة في الطابق الثاني.

وعلى الفور، ألقت الجدة حقائبها واندفعت مسرعة أسفل النافذة بينما ترقب الطفل بعينيها وذراعاها ممدودتان وتمكنت بالفعل من التقاطه وإنقاذه في اللحظة المناسبة.

وقع الحادث يوم 21 من يوليو/تموز بينما كانت الجدة عائدة من التسوق، لترى المشهد الذي وثقته كاميرا مراقبة وانتشر على نطاق واسع، بينما ركض والد الطفل “إيغور” البالغ من العمر 18 شهرًا، لاستعادة ابنه بعدما أنقذت الجدة حياته.

She could have broken her wrists.. she is real star ! Smiling face with halo

Svetlana Sanarova, 64, saw a toddler clinging window, she dropped her bags and rushed holding her arms out under the window and catch the boy#Russia #Viral @ViralPosts5 pic.twitter.com/08iSLMafl2 — ®️ajendra K (ABP News) (@RajendraKadamb) July 31, 2021

وقالت الجدة وفقًا لخدمة (إيست تو وست نيوز) الروسية “اعتقدت إذا لم أمسك بالطفل، فإن عظامه قد تتحطم أمام عيني. كنت بحاجة إلى الجري والإمساك، أو سيكون الأمر أسوأ بكثير. كان ثقيًلا نوعا ما لكنني في تلك اللحظة لم أفكر في أنها مخاطرة”.

واستغرق الأمر ستة أيام حتى تم التعرف على الجدة البطلة وتكريمها من قبل السلطات بعد العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي أثنت على تصرفها النبيل، خاصة وأنها كبيرة في السن وكان من المحتمل أن يتعرض معصمها للكسر.

فيديو سجلته كاميرا مراقبة..

مسنة روسية تنقذ طفلا من موت محتم لحظة سقوطه من النافذة #شاهد pic.twitter.com/74HGwVd21Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2021

ومع ذلك رفضت الجدة قبول المال حتى من قبل والد الطفل وقالت “هذه إساءة لي. لست بحاجة إليه”، لكن الأب أصر ووضع ألف روبل (13.6 دولارًا) في حقيبتها.

وقالت الجدة لوكالة (رابتلي) الروسية “لم أفكر في أي خطر. كنت أخشى فقط أن يموت الطفل. وبعد ذلك كنت قلقة بشأن ما حدث له حتى قرأت في الصحف أنه أصيب بكدمات طفيفة فقط”.