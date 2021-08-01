خريجان في جامعة فلسطين يعلنان خطبتهما لحظة التكريم على منصة التخرج (فيديو)

أعلن خريجان في جامعة فلسطين بقطاع غزة، خطبتهما من على منصة حفل التخرج أثناء التكريم، لتصير الفرحة فرحتين.

ونشر الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق مقطع فيديو للحظة المبهجة بينما تحتفل الجامعة بتخريج دفعة جديدة لعام 2021.

وعلّق أبو رزق على اللقطات قائلًا “أحمد طالب خريج من جامعة فلسطين يعلن خطبته على الطالبة الخريجة مريم من على منصة التخرج”.

وفاجأ أحمد الجميع لحظة التكريم وهو يخرج خاتمًا ويستدعي مريم ليشهر خطبتهما ويقلدها طوقًا من الورود على منصة التخرج، وسط أجواء من الفرحة واحتفاء الأساتذة والطلاب.

الفرحة صارت فرحتين.. خريجان في #جامعة_فلسطين يعلنان خطبتهما على منصة التخرج#فلسطين #غزة المصدر: صفحة الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق pic.twitter.com/EUTHg1Rawr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2021

وتأسست جامعة فلسطين عام 2003، وبدأت العمل أوائل شهر مارس/آذار عام 2005 في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، وحصلت على الاعتماد النهائي لكلياتها وبرامجها عام 2008.

وتضم الجامعة كليات: الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، إدارة المال والأعمال، القانون، التربية، الطب وعلوم الصحة، الدراسات المتوسطة.