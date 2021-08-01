خدمة الصحة البريطانية: أجهزة لمكافحة كورونا قد تقدم قراءات مضللة لأصحاب البشرة الداكنة

أعادت خدمة الصحة البريطانية (إن إتش إس) النظر في التوجيهات الخاصة باستخدام مقياس التأكسد النبضي، مشيرة إلى أن هذا الجهاز المستعمل لقياس نسبة الأكسجين في الدم عند مرضى كوفيد-19 قد يقدم “قراءات مضللة” لأصحاب البشرة الداكنة.

وقياس التأكسد النبضي هو اختبار غير جراحي يقيس مدى ضخ القلب للأكسجين عبر الدم، ومقياس التأكسد النبضي هو جهاز صغير يشبه القصاصة يستخدم مبادئ الامتصاص الطيفي البسيطة لامتصاص نسبة الهيموغلوبين المشبعة بالأكسجين.

وكشفت خدمة (إن إتش إس) في بيان أن قرارها هذا يأتي على خلفية دراسة أجريت في أبريل/نيسان بمبادرة من مرصدها للعرق والصحة، أظهرت أن أجهزة قياس التأكسد النبضي “تضخّم أحيانًا مستويات الأكسجين في الدم عند أصحاب البشرة الداكنة ما يقدم قراءة مضللة”.

وحسب (إن إتش إس) يقوم مقياس التأكسد النبضي الذي يستخدم أحيانًا في المنزل لمراقبة وضع صحي قابل للتدهور، على إرسال ضوء عبر البشرة لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

Good that this long-overdue warning to the NHS on possible inaccuracy of pulse oximeter reading in patients with dark skin has finally been made official. I flagged this issue to @NHS_RHO in February 2021 (below) given the @NEJM article, but no response. https://t.co/rmCugPl7y1 — Dr. Tee 🌹 #WearAMask EVERYWHERE outside home 😷 (@MiddxMinxx) July 31, 2021

وقد تسبب الأرقام المضللة بتأخير موعد الدخول إلى المستشفى أو توفير الأكسجين اللازم، في حين أن المرضى السود أو المنتمين إلى أقليات عرقية يتأثرون أكثر من غيرهم بوباء كوفيد-19 في بريطانيا.

وقال الطبيب حبيب نقوي مدير مرصد العرق والصحة “لابد لنا من الحرص على الإلمام بالحدود المحتملة لبعض الأجهزة الصحية، لا سيما فيما يخص الفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة بالمرض”.

وتشير التوجيهات الجديدة لـ (إن إتش إس) المنشورة على موقعها الإلكتروني إلى خلل محتمل في هذه الأجهزة، لكنها توصي المرضى من أصحاب البشرة الداكنة الذين تلقوا مقياسًا مماثلًا على مواصلة استخدامه.

كما تدعو إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى الفروق في البيانات، بدلًا من مجرد الاتّكال على المقاسات، الأمر الذي يسمح بمعرفة إن كان مستوى الأكسجين قد انخفض حتى لو لم تكن المعطيات دقيقة.

ويثير هذا الخلل المحتمل القلق، خصوصًا أن الأشخاص السود والآسيويين وغيرهم من المتحدرين من أقليات إثنية في بريطانيا يعملون أكثر من غيرهم في مجالات معرضة بشدة لخطر انتقال العدوى (مثل وسائل النقل والخدمات الصحية).

وهؤلاء أكثر عرضة من غيرهم للوفاة جراء كوفيد-19 حسبما أظهرت دراسات عدة.