خدمة الصحة البريطانية: أجهزة لمكافحة كورونا قد تقدم قراءات مضللة لأصحاب البشرة الداكنة

أعادت خدمة الصحة البريطانية (إن إتش إس) النظر في التوجيهات الخاصة باستخدام مقياس التأكسد النبضي، مشيرة إلى أن هذا الجهاز المستعمل لقياس نسبة الأكسجين في الدم عند مرضى كوفيد-19 قد يقدم “قراءات مضللة” لأصحاب البشرة الداكنة.

وقياس التأكسد النبضي هو اختبار غير جراحي يقيس مدى ضخ القلب للأكسجين عبر الدم، ومقياس التأكسد النبضي هو جهاز صغير يشبه القصاصة يستخدم مبادئ الامتصاص الطيفي البسيطة لامتصاص نسبة الهيموغلوبين المشبعة بالأكسجين.

وكشفت خدمة (إن إتش إس) في بيان أن قرارها هذا يأتي على خلفية دراسة أجريت في أبريل/نيسان بمبادرة من مرصدها للعرق والصحة، أظهرت أن أجهزة قياس التأكسد النبضي “تضخّم أحيانًا مستويات الأكسجين في الدم عند أصحاب البشرة الداكنة ما يقدم قراءة مضللة”.

وحسب (إن إتش إس) يقوم مقياس التأكسد النبضي الذي يستخدم أحيانًا في المنزل لمراقبة وضع صحي قابل للتدهور، على إرسال ضوء عبر البشرة لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

