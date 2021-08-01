بيل غيتس يدعم خطيب ابنته بأولمبياد طوكيو.. من هو الفارس المصري نايل نصار؟

دعم الملياردير الأمريكي الشهير بيل خطيب ابنته الفارس المصري نايل نصار، قبل مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية (طوكيو 2020).

ونشر غيتس -وهو مؤسس شركة مايكروسوفت- صورة لنصار عبر إنستغرام، معلّقًا “أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو في الوقت الراهن، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من صهري قريبا نايل نصار.. حظ سعيد نايل”.

ويستعد نصار للمشاركة مع منتخب مصر في منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو بعد يومين، وشق المنتخب مكانه بالأولمبياد في منافسات الفرق من خلال التأهل المباشر من بطولة كأس الأمم للفروسية في أكتوبر 2019 بالمغرب.

وضمن الرباعي المصري نايل نصار وعبد القادر سعيد وسامح الدهان ومحمد طاهر زيادة” الوصول للأولمبياد بعد حسمهم المركز الخامس والمؤهل للأولمبياد.

ويخطط للزواج من خطيبته جينيفر كاثرين الابنة الكبرى لبيل غيتس بعد مشاركته في الأولمبياد، وحرصت جينفر أيضًا على دعم نصار قبل انطلاق المنافسات ونشرت صورة له أمس عبر إنستغرام بجوار حصانه وهو يرتدي زيًا يحمل شعار علم مصر.

ومطلع العام الماضي، عرض نصار الزواج من جنيفر بعد أكثر من 4 أعوام من علاقة حب ربطت بينهما جالا خلالها العالم -بينها الأقصر المصرية- وتشاركا العديد من الهوايات المشتركة إذ يمارس كلاهما الفروسية وكلاهما تخرج في جامعة ستانفورد العريقة.

وقد تشاركا مع متابعيهما عرض الزوج عبر موقع إنستغرام، ووثقت جنيفر اللحظة بالصور التي حظيت بتفاعل واسع آنذاك، وسط تساؤلات عن ثرة كل من الخطيبين.

ونايل نصار مسلم الديانة ويتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة إلى جانب العربية. ولد بشيكاغو عام 1991 لأبوين مصريين ونشأ في الكويت وتخرج في جامعة ستانفورد عام 2013 حيث تخصص في الاقتصاد والإدارة، بينما تدرس جنيفر في تخصص الأحياء.

بدأ نايل التدريب على الفروسية وهو في سن الخامسة وأظهر مهارة شديدة في قفز الحواجز بالخيل عند سن العاشرة، وتمتلك عائلته 5 أحصنة ينافس بها في البطولات الدولية التي يخوضها باسم مصر اعتزازًا بجنسية والديه.

حصد نصار المركز الأول في بطولة العالم لألعاب الفروسية في الأعوام 2013 و2014 و2017 إلى جانب فوزه بالعديد من البطولات في الفروسية على المستوى العالمي.

تقدر ثروته بما بين 75 ومئة مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD التي تعمل في مجال الفروسية بجانب ثروة أسرته التي أسست شركة هندسية ناجحة وهي مستقرة بالكويت منذ التسعينيات.

وبينما يبدو للبعض أن نصار يعرض الزواج من ابنة ثاني أغنى رجل في العالم الذي تتجاوز ثروته مئة مليار دولار، لكن في الواقع وعمليًا فإن جنيفر تمتلك 20 مليون دولار بالإضافة إلى منزل فاخر في واشنطن وسيصبح نصيبها من ثروة أبيها 30 مليونًا آخرين أي أقل من ثروة خطيبها.