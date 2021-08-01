انتصار الشراح تتصدر غوغل وتويتر خليجيا عقب وفاتها.. ماذا تعرف عن الفنانة الراحلة؟

تصدر اسم الممثلة انتصار الشراح قائمة البحث على غوغل وتويتر خليجيًا عقب إعلان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت مساء السبت وفاتها في لندن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونعى المجلس ووزارة الإعلام ببالغ الحزن والأسى الفقيدة التي انتقلت إلى جوار ربها بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في المجال الفني المسرحي والتلفزيوني، بينما تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة عزاء في الراحلة المحبوبة تحت وسم يحمل اسمها تفاعل عليه المئات.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مازن التميمي زوج الفنانة الراحلة قوله إن من المتوقع وصول جثمانها إلى الكويت يوم الأربعاء.

وكانت الفنانة التي أثرت الدراما الخليجية على مدى أربعة عقود قد خضعت لجراحة في نوفمبر/تشرين الثاني إلا أن حالتها الصحية ساءت لاحقًا ونُقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت قبل أن تسافر في منتصف يوليو/تموز إلى العاصمة البريطانية لاستكمال علاجها حيث توفيت هناك بعد انتكاس حالتها الصحية.

تعرفها الخشبة جيداً لم تشبه أحداً تقدم شخصياتها بتفرد تام تأثيرها طاغي ترسخ في ذاكرة المشاهد .. #إنتصار_الشراح

هكذا هم الفنانون يرحلون ولكن لا يغيبون 🎭 نسأل الله أن يتقبل الفقيده بواسع رحمته

و أن يسكنها فسيح جناته و يلهم ذويها الصبر و السلوان 🙏🏻 pic.twitter.com/oeQdwSgsFR — علي العلي (@DIR_ali) August 1, 2021

قدمت الراحلة نحو 161 عملًا فنيًا منها أعمال للأطفال، وحرصت على التنويع في القوالب الدرامية والشخصيات التي تجسدها وكانت تتمتع بسمعة طيبة وعلاقة ممتازة مع زملائها في الوسط الفني.

ولدت انتصار الشراح عام 1962 وهي متزوجة ولديها 3 أبناء. بدأت مشوارها الفني مطلع حقبة الثمانينات وهي في عمر الـ 19 عامًا قبل أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت فيه عام 1985.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية (باي باي لندن) مع الممثل الراحل عبد الحسين عبد الرضا وقدمت بعدها عشرات العروض وصلت لـ 56 مسرحية منها (انتخبوا أم علي، أرض وقرض، صباح الخير يا كويت، بشت المدير، زوج سعادة الوزيرة، سوق شرق، دندنة، سكة سفر، الكبيرة).

اشتهرت الممثلة الراحلة بخفة الظل وإجادة الأدوار الكوميدية فقدمت للتلفزيون ما يقارب من 89 مسلسلًا منها (خرج ولم يعد، خذ وخل، عش الزوجية، الصحيح ما يطيح، سوق واجف، طاح الجمل، ساهي الفاهي، بيت بيوت).

وتميزت كذلك في تقديم البرامج التلفزيونية الكوميدية والأوبريتات فقدمت نحو 15 عملًا منها (كوكتيل، فضائيات، كاشير أم علي، فوازير داوود في هوليوود، سينمائيات) كما تركت بصمة خاصة في الدراما الإذاعية.

وكان آخر أعمالها هذا العام مسلسل (مطر صيف) الذي جسدت فيه شخصية ابتهال، والفيلم السينمائي (يا بعده) أيضًا في العام الجاري.

#انتصار_الشراح اسعدتنا وهي حية وغادرتنا وهي مبتسمة … البقاء لله pic.twitter.com/9NKtccS2bt — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) July 31, 2021

#انتصار_الشراح

النجمه المرحومه انتصار الشراح تكشف تفاصيل ارتدائها الحجاب pic.twitter.com/O7TYu1dR02 — ❁𓄂⁷ Abdullah Al-Mashaikh (@msix777) July 31, 2021

نعت #وزارة_الإعلام الكويتية إحدى رائدات الفن الكويتي في المسرح والدراما والبرامج التلفزيونية الفنانة القديرة #انتصار_الشراح التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 59 عاما بعد رحلة عطاء حافلة في مجال الفن استمر على مدى 4 عقود من الزمن. pic.twitter.com/X5rh90o8sF — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) July 31, 2021

وصلني الخبر، فمرّت بذاكرتي مشاهد سريعة لها؛ من مسرح إلى شاشة

فأدركت كم هي جزء أصيل من حياتنا، طفولتنا، ذكرياتنا، ضحكاتنا وكل الأشياء التي كبرنا عليها ونحن نحبها جداً نحب شخصياتها، طلتها، صوتها المميز، خفة ظلها، احترامها وأدبها اللهم ارحم #انتصار_الشراح وأسكنها فسيح جناتك💔 pic.twitter.com/GYiOEzLa99 — أسرار زكريا الأنصاري (@Asrari) July 31, 2021

الطيبون يرحلون تاركين خلفهم ضجيج محبتهم تردده قلوب تعلقت بهم ، رسم البسمة كان تخصصها منذ أكتشافها من العملاق بوعدنان في باي باي لندن ، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها #انتصار_الشراح pic.twitter.com/0yLYWIBgzH — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) July 31, 2021

الله يرحمك ويغفر لك يا ام سالم

الفنانة الحبيبة العزيزة على قلوبنا#انتصار_الشراح

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/lHoTKdVOql — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) July 31, 2021

اللهم اغفر لها وارحمها وصبّر أهلها ومحبّيها 🤲🏻 #انتصار_الشراح pic.twitter.com/c2nHyGAill — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) July 31, 2021

#انتصار_الشراح اللهم ارحم انتصار الشراح و اغفر لها و اجعل ما اصابها كفاره لها

اللهم ارحم من كانت ترسم البسمة على وجوهنا.. 💔 اللهم الهم ذويها ومحبينها الصبر و السلوان اللهم ارحمها وتجاوز عنها وثبتها عند السؤال pic.twitter.com/EKEmcNI9GJ — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 31, 2021

خالص العزاء لأسرة الراحله العزيزه عالجميع الفنانه انتصار الشراح 🇰🇼الله يرحمها ويغفرلها ويمسح علي قلوبكم حبايبي وعسى مثواها الجنه اللهم آمين إنا لله وإنا إليه راجعون #انتصار_الشراح pic.twitter.com/spJPdoWVnw — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) July 31, 2021

اللهم ارحمها برحمته .. انا لله و انا اليه راجعون #انتصار_الشراح pic.twitter.com/CphRJx9BQH — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) July 31, 2021

الله يرحمك ويغمد روحك الجنة.. يا استاذة الكوميديا.. أميرة المسرح.. الفنانة القديرة الطيبة طيبة الطيبات #انتصار_الشراح طاريج في كل بيت.. والحزن تارس قلوب جمهورج،كم من ابتسامه رسمتيها في وجوه الناس.. باي باي بنت شارد باي باي يا ام علي.. ماني قادر أكمل فيني غصة على رحيلها 💔💔🙏 pic.twitter.com/UeVVmUAeG7 — ، Media.. (@Moodart7) August 1, 2021

ياما رسمت الأبتسامة والضحكة على الوجوه وأدخلت الفرحه على القلوب ام سالم …

رحم الله #انتصار_الشراح وأسكنها الجنه pic.twitter.com/v4LqDFjAOn — ‏انتَ النـَـهار يــا وَطــني 🇰🇼 (@AliAlzuabiii) August 1, 2021

#انتصار_الشراح وداعاً نجمة الخليج الأولى بالكوميديا صاحبة الابتسامة والضحكة المميزة الجميلة 💔♥️ أسكنك الله فسيح جناته 🙏🏼 pic.twitter.com/n5htXLonYt — طالبة فقط🦉🎈 (@jam3ia_kuniv) July 31, 2021

#انتصار_الشراح ثم قضت تلك السنون وأهلها

فكأنها وكأنهم .. أحلام 💔 pic.twitter.com/kNCOId1c7H — النور (@_imnouraa) July 31, 2021

من كثر ما أحبها ما أحس تغريدة تكفيها 💔 #انتصار_الشراح pic.twitter.com/NDW1MXp1Th — صفية (@SafiaKhajah) July 31, 2021

#انتصار_الشراح

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب من افضل الممثلات المحبوبات ع قلبي روحك بالسماء وان شاءلله بتكون مكان افضل 🖤🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/XWqHaYC3OJ — M.23h (@AbdelelahRihani) July 31, 2021

#انتصار_الشراح إنا لله وإنا إليه راجعون 🙏🏻الله يرحمها برحمته يارب 🙏🏻 pic.twitter.com/L7hfizwPRa — jayjay (@JumanahjassimN1) July 31, 2021