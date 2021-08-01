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انتصار الشراح تتصدر غوغل وتويتر خليجيا عقب وفاتها.. ماذا تعرف عن الفنانة الراحلة؟

الفنانة الراحلة انتصار الشراح.. عطاء أثرى الساحة الفنية الكويتية والخليجية والعربية (مواقع التواصل)
الفنانة الراحلة انتصار الشراح.. عطاء أثرى الساحة الفنية الكويتية والخليجية والعربية (مواقع التواصل)
1/8/2021-|آخر تحديث: 1/8/202111:27 AM (مكة المكرمة)

تصدر اسم الممثلة انتصار الشراح قائمة البحث على غوغل وتويتر خليجيًا عقب إعلان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت مساء السبت وفاتها في لندن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونعى المجلس ووزارة الإعلام ببالغ الحزن والأسى الفقيدة التي انتقلت إلى جوار ربها بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في المجال الفني المسرحي والتلفزيوني، بينما تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة عزاء في الراحلة المحبوبة تحت وسم يحمل اسمها تفاعل عليه المئات.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مازن التميمي زوج الفنانة الراحلة قوله إن من المتوقع وصول جثمانها إلى الكويت يوم الأربعاء.

وكانت الفنانة التي أثرت الدراما الخليجية على مدى أربعة عقود قد خضعت لجراحة في نوفمبر/تشرين الثاني إلا أن حالتها الصحية ساءت لاحقًا ونُقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت قبل أن تسافر في منتصف يوليو/تموز إلى العاصمة البريطانية لاستكمال علاجها حيث توفيت هناك بعد انتكاس حالتها الصحية.

قدمت الراحلة نحو 161 عملًا فنيًا منها أعمال للأطفال، وحرصت على التنويع في القوالب الدرامية والشخصيات التي تجسدها وكانت تتمتع بسمعة طيبة وعلاقة ممتازة مع زملائها في الوسط الفني.

ولدت انتصار الشراح عام 1962 وهي متزوجة ولديها 3 أبناء. بدأت مشوارها الفني مطلع حقبة الثمانينات وهي في عمر الـ 19 عامًا قبل أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت فيه عام 1985.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية (باي باي لندن) مع الممثل الراحل عبد الحسين عبد الرضا وقدمت بعدها عشرات العروض وصلت لـ 56 مسرحية منها (انتخبوا أم علي، أرض وقرض، صباح الخير يا كويت، بشت المدير، زوج سعادة الوزيرة، سوق شرق، دندنة، سكة سفر، الكبيرة).

اشتهرت الممثلة الراحلة بخفة الظل وإجادة الأدوار الكوميدية فقدمت للتلفزيون ما يقارب من 89 مسلسلًا منها (خرج ولم يعد، خذ وخل، عش الزوجية، الصحيح ما يطيح، سوق واجف، طاح الجمل، ساهي الفاهي، بيت بيوت).

وتميزت كذلك في تقديم البرامج التلفزيونية الكوميدية والأوبريتات فقدمت نحو 15 عملًا منها (كوكتيل، فضائيات، كاشير أم علي، فوازير داوود في هوليوود، سينمائيات) كما تركت بصمة خاصة في الدراما الإذاعية.

وكان آخر أعمالها هذا العام مسلسل (مطر صيف) الذي جسدت فيه شخصية ابتهال، والفيلم السينمائي (يا بعده) أيضًا في العام الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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