المخابرات البلجيكية تحذر مستخدمي هذه الهواتف من التجسس.. ما هي؟

حذرت المخابرات البلجيكية مستخدمي هواتف ذكية تنتجها ثلاث شركات صينية من خطر تعرضهم للتجسس.

ونقلت صحيفة (دي تايد) البلجيكية، أمس السبت، عن المتحدثة باسم أمن الدولة إنغريد فان دايلي تحذير مستخدمي هواتف الشركات الصينية هي شاومي (Xiaomi) وأوبو (Oppo) ووان بلس(OnePlus) من إمكانية تعرضهم لخطر عمليات تجسس.

وأوضحت فان دايلي أنه حتى اللحظة لم تُرصد أي عمليات تجسس لمستخدمي الهواتف المذكورة.

وأضافت “ننصح مستخدمي تلك الهواتف بأن يكونوا يقظين” نظرا لوجود “شراكات بين الشركات المصنعة والحكومة الصينية”، مشيرة إلى وجود تحذيرات مشابهة من دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة وهولندا.

وفي أول رد فعل على تحذيرات بروكسل، أكد المتحدث باسم شركة (أوبو) في بلجيكا دريس كلودتس أن “الشركة كانت نشطة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتحافظ على علاقات إيجابية مع الحكومات وصناع القرار في البلدان التي توجد بها”.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، أعلنت فرنسا والجزائر فتح تحقيقيْن منفصلين بشأن برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، وذلك بعد يومين من الكشف عن تجسس طال مسؤولين بالبلدين.

ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسؤول في الإليزيه -لم تسمه- قوله إن “الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قرر تغيير هاتفه ورقمه وطلب تعزيز جميع البروتوكولات الأمنية بالتوازي مع العمليات التقنية الجارية”.

يأتي ذلك بعدما كشف تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشرت نتائجه، في 18 يوليو الماضي، بشأن برنامج تجسس من إنتاج شركة إسرائيلية استخدم لاختراق 37 نوعا من الهواتف الذكية تخص صحفيين ومسؤولين وناشطين بأنحاء متفرقة من العالم.

India, Hungary, Morocco, Azerbaijan: as part of the #PegasusProject, @FbdnStories and 16 media organizations have identified more than 180 journalists around the world, all selected as potential targets of spyware.

Our investigation:https://t.co/v6GeNzdw6e

— Forbidden Stories (@FbdnStories) July 19, 2021