فايزر بايونتيك تسعى لترخيص لجرعة ثالثة

يعتزم تحالف فايزر/بايونتيك طلب ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا المستجد لتعزيز فاعليته بينما تؤدي المتحورة دلتا إلى تفاقم الوباء في آسيا وأفريقيا وتسبب ارتفاعا في عدد الإصابات في أوربا والولايات المتحدة.

وتعد المتحورة دلتا -التي ظهرت في الهند أولا- هي الأشد عدوى منذ ظهور الوباء في بداية 2020.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من “خطورة” المرحلة في حين تخطّت حصيلة الوفيات العالمية جراء كوفيد-19 الأربعة ملايين.

وقال التحالف الأمريكي الألماني، أمس الخميس، إن ثمة “نتائج مشجّعة” لاختبارات أجريت على “جرعة معززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية تمنح أمانا ثابتا عبر تفعيلها مستويات عالية من الأجسام المضادة”، بما في ذلك ضد متحورة بيتا التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

ويعتزم التحالف طلب ترخيص لجرعة ثالثة في الولايات المتحدة وأوربا خصوصا، وهو يتوقع نتائج مماثلة بالنسبة للمتحورة دلتا في الاختبارات الجارية.

لكن السلطات الصحية الأمريكية بدت حذرة، وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (سي دي سي) في بيان مشترك، مساء الخميس، إنهما تدرسان ما إذا كانت “هناك حاجة أم لا” لجرعة ثالثة من اللقاح.

وأضافتا أن “الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معزّزة (ثالثة) في الوقت الحالي. نحن على استعداد لإعطاء جرعات معززة، في حال أظهر العلم أنّ هناك حاجة إليها وعندما يتحقق ذلك”.

وفي آسيا المتضررة بشدة من المتحورة دلتا، وصلت الشعلة الأولمبية إلى طوكيو الجمعة في حفل بلا جمهور قبل أسبوعين من بدء الألعاب الأولمبية التي ستجرى من 23 يوليو/تموز الجاري إلى 8 أغسطس/آب المقبل.

منافسات بلا جماهير

ستجرى المنافسات بغالبيتها بلا حضور جماهيري ما يشكّل سابقة في تاريخ الألعاب الأولمبية في قرار صدر بعيد إعادة فرض حال الطوارئ في العاصمة طوكيو حتى 22 أغسطس المقبل.

أسبوع كارثي

وشهدت أفريقيا تسارعا كبيرا في وتيرة تفشي كوفيد-19 وفق منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، الخميس، أن القارة السمراء “شهدت الأسبوع الأكثر كارثية على صعيد الجائحات في تاريخها”، لكنّها حذّرت من أن “القادم أسوأ لأن الموجة الثالثة تواصل التفشي بشكل متسارع”.