عضو وفد مصر بمفاوضات سد النهضة يكشف ثغرات تحاول إثيوبيا استغلالها لشرعنة الملء الثاني (فيديو)

أكد د. هشام بخيت عضو الوفد المصري بمفاوضات سد النهضة، أن وقف ملء السد ممكن من الناحية الفنية، وأن إعلان المبادئ لم يتطرق لموضوع تقاسم المياه وأن مقترح إثيوبيا بتبادل البيانات لا يعدو سوى محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري سوداني بشرعنة الملء الثاني.

وأضاف خلال لقاء على الجزيرة مباشر أن إيقاف ملء السد يمكن أن يتم إذا أوقفت إثيوبيا أعمال تعلية منطقة المنتصف وتفتح الفتحات التي تسمح للمياه بخروجها لدول المصب، لكنها تصر على اتخاذ إجراء أحادي بدأته فعليًا منذ شهر مايو/أيار المنصرم وهو أمر غير مقبول ويهدد الأمن والسلم داخليًا وإقليميًا.

د. هشام بخيت عضو الوفد المفاوض المصري يكشف للجزيرة مباشر الخطورة التي يمثلها الملء الثاني لـ #سد_النهضة على #مصر و #السودان #المسائية pic.twitter.com/hS5t5rW3lb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 8, 2021

وأشار إلى أن اتفاق إعلان المبادئ في 2015 كان الغرض الرئيسي منه هو الوصول لاتفاقية ملزمة للدول الثلاث بشأن ملء وتشغيل السد وذلك عقب إجراء الدراسات التي تبين آثار السد على دولتي المصب. أما أن تتخذه إثيوبيا ذريعةً لشرعنة إجراءاتها الأحادية دون عمل دراسات بيئية واجتماعية لآثاره هو انتهاك مباشر لكل الممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة على الأنهار المشتركة.

وبشأن النقطة التي استغلتها إثيوبيا للمضي قدما فيما تفعله، قال إن هناك جزءًا في إعلان المبادئ يسمح بأن يكون السد تحت الإنشاء أثناء الوصول للاتفاق الذي امتد لـ 11 شهرًا، لكن إثيوبيا استغلت تلك النقطة لتعطل الوصول إلى اتفاق ملزم ودراسات ثم تدّعي أن ذلك يشرعن الإجراء الأحادي وهذا أمر غير مقبول.

هل يسمح اتفاق المبادئ لإثيوبيا القيام بعملية الملء الثاني لـ #سد_النهضة؟ #المسائية pic.twitter.com/7X4Z9XQIUe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 8, 2021

أما عن خطاب تبادل البيانات الذي أرسلته إثيوبيا لدولتي المصب، فقال إنه أمر مهم بالفعل ومطلوب في إدارة السدود على الأنهار المشتركة ولكن بشرط أن يكون تبادل تلك البيانات تحت اتفاق قانوني ملزم ومتكامل لتحديد آلية وكيفية ونوعية تبادلها والإطار والمدى الزمني لها، وهذا الأمر ليس منحة أو منّة من إثيوبيا، فهذا المقترح خارج إطار اتفاق ملزم لا يعدو سوى محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري سوداني بشرعنة الملء الثاني.

وبشأن الحديث عن تقاسم مياه النيل، قال إنه وبعد 10 سنوات من التفاوض بدأت إثيوبيا تتحدث عن تقاسم حصص المياه وهو أمر لم يتطرق إليه إعلان المبادئ لا من قريب ولا من بعيد، فالاتفاق يتحدث عن سد وحيد على فرع للنيل غير مستهلك للمياه وبالتالي ليس له علاقة بحصص المياه بالأساس، وكان الهدف الوصول لاتفاق بشأن الملء والتشغيل.

هل تسعى إثيوبيا لإعادة تقسيم الحصص التاريخية لمياه النيل؟ #المسائية pic.twitter.com/KMz4y6YgSH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 8, 2021

لكن إثيوبيا تحاول في كل مرة إقحام أمور جديدة لتعطيل الوصول لاتفاق ملزم وهو ما يؤكد غياب الإرادة السياسية داخل إثيوبيا خاصة بعد خروج الكثير من التصريحات الاستفزازية التي تهدف غالبًا إلى مخاطبة الداخل، وفق قوله.

وقال إن السد يقع على نهر مشترك تقع عليه مصر والسودان وإثيوبيا ويستفيد منه بشكل مباشر 250 مليون هم تعداد سكان تلك الدول لكن أكثرهم في مصر، وبالتالي فالتعامل مع نهر دولي عابر للحدود على أنه نهر محلي يتم البناء عليه والتخزين دون مراعاة مصالح دول المصب يضفي خطورة كبيرة متعددة المراحل منها ما هو مباشر على السودان ومنها ما هو مستمر ويؤثر على المخزون الاستراتيجي للسد العالي.

هشام بخيت عضو الوفد المصري المفاوض بشأن #سد_النهضة: إثيوبيا اتخذت بالفعل إجراءات لعمية الملء الثاني منذ شهر مايو وهذا أمر غير مقبول #المسائية pic.twitter.com/b5XKPg33S1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 8, 2021

وأضاف أن سد النهضة عندما يحتجز 74 مليار متر مكعب من المياه فهو يتحكم في 150% من الإيراد السنوي للنيل الأزرق وأي ملء سيعرض دولتي المصب لأخطار وخيمة بيئًا بالإضافة لنقص مياه الزراعة والشرب، فعملية ملء وتشغيل السد عملية متكاملة وتأثيرها تراكمي على دول المصب إذا تمت دون اتفاق مما يهدد الأمن المائي للدولتين ويبسبب أضرارا مهولة.

هذا وقد عقد مجلس الأمن جلسة مساء أمس الخميس لبحث أزمة سد النهضة، حيث طالبت مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم، بينما أكدت فرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا أن الاتحاد الأفريقي هو المكان الأنسب لحل الخلاف.