شاهد: الشرطة تنقذ طفلة بعد نصف ساعة من اختطافها

بثت الشرطة في لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية لقطات تظهر إنقاذ طفلة (6 سنوات) بعد اختطافها وهي تقود دراجتها على جانب الطريق، مطلع الشهر الجاري.

وتُظهر اللقطات التي نشرتها إدارة شرطة لويزفيل على صفحتها في يوتيوب الضباط وهم ينقذون الطفلة من مقعد الراكب في إحدى السيارات ويلقون القبض على المشتبه به.

وفي الفيديو الذي صورته كاميرا الجسد (يرتديها أفراد الشرطة) يمكن سماع الطفلة وهي تبكي وتقول “أريد أبي”.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من إنقاذ الطفلة سريعًا في غضون 30 دقيقة من اختطافها، كما تم القبض على المشتبه به روبي ويلدت (40 عامًا)، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.