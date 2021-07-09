شاهد: سقوط عمال من نوافذ مصنع هربا من حريق أودى بحياة العشرات

عثر رجال الإنقاذ في بنغلاديش اليوم الجمعة على جثث ما لا يقل عن 49 عاملًا بعد أن دمر حريق مصنعًا لتجهيز الأغذية بالقرب من العاصمة دكا، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 52 قتيلًا.

وأظهرت لقطات مصورة اللحظات الأولى لسقوط العديد من الناس قفزوا من شرفات طوابق المصنع في محاولة للنجاة من الحريق، كما أظهرت مواجهات بين محتجين والشرطة بسبب تأخر انتشال جثث الضحايا من المكان.

وقال المسؤول في هيئة الإطفاء عبدالله العارفين، إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو 20 ساعة لإخماد الحريق الذي اندلع ظهر أمس الخميس في مصنع (هاشم للأغذية والمشروبات) المؤلف من 6 طوابق والمملوك لمجموعة (ساجيب) والواقع في بلدة روبغانج الصناعية قرب دكا.

وأضاف أنه تم العثور على جثث الـ49 عاملًا في الطابق الرابع من المبنى، مشيرًا إلى عملية بحث وإنقاذ في الطابقين الخامس والسادس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وعثر رجال الإنقاذ أمس الخميس على جثث 3 عمال آخرين بعد وقت قصير من اندلاع الحريق في المصنع الواقع على بعد 25 كيلومترًا شرقي دكا. وكان المصنع ينتج العصائر والمشروبات الغازية وغيرها من المواد الغذائية.

وتابع العارفين بالقول إن قوات الطوارئ أنقذت 25 عاملًا، على الأقل، تمكنوا من الوصول إلى سطح المبنى عقب اندلاع الحريق مباشرة، مشيرًا إلى أن الطابق الرابع كان مغلقًا، مما أدى إلى محاصرة العمال هناك حيث لقوا حتفهم.

وقال عمال نجوا من الحادث في تصريحات لمحطات إذاعية إن بوابة المصنع كانت مغلقة لأسباب أمنية، ورفض حراس الأمن فتحها دون أوامر من المالك.

واختتم مسؤول جهاز الإطفاء تصريحاته بالقول إن المواد القابلة للاشتعال المتراكمة داخل المبنى -بما في ذلك ورق القصدير والصمغ والزجاجات البلاستيكية والزيت والورق- أججت الحريق.

ولم تعلن السلطات على الفور تفاصيل عن سبب الحريق، وعدد الناس الذين كانوا داخل المصنع الذي ما زال يحترق بعد نحو 24 ساعة على اندلاعه.