البث الحي
الأخبار

مقاتلات روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود (فيديو)

تم نشر مقطع فيديو يظهر المواجهة الجوية من دون الكشف عن الموقع الدقيق لها (مواقع إلكترونية)
تم نشر مقطع فيديو يظهر المواجهة الجوية من دون الكشف عن الموقع الدقيق لها (مواقع إلكترونية)
8/7/2021-|آخر تحديث: 8/7/202101:23 PM (مكة المكرمة)

سارعت مقاتلات روسية لاعتراض طائرة تجسس أمريكية شوهدت فوق البحر الأسود في مشهد أقرب إلى أفلام هوليود.

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من وقوع حادث دولي كبير عندما قيل إن طائرة حربية روسية أسقطت قنابل على طريق المدمرة البريطانية (إتش إم إس ديفندر) قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

كما أطلقت ما يسمى بـ”الطلقات التحذيرية” من سفينة دورية ساحلية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي.

 

وزعمت روسيا أن مقاتلتين من طراز Su-30 منعتا طائرة دورية مضادة للغواصات من طراز بوينغ P-8 Poseidon تابعة للبحرية الأمريكية من دخول مجالها الجوي.

وتم نشر مقطع فيديو يظهر المواجهة الجوية من دون الكشف عن الموقع الدقيق لها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء إنه “في مساء يوم 6 يوليو/تموز، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية”.

وأضافت “تم إرسال طائرتين من طراز Su-30 لتحديد هوية الطائرة ومنعها من دخول المجال الجوي الروسي”.

وقال البيان إن “طواقم المقاتلات الروسية حددت الهدف الجوي على أنه طائرة بوينغ بي -8 بوسيدون واعترضتها فوق البحر الأسود.

وأضاف أنه تم تنفيذ رحلة الطائرات الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. وتابع “لم يُسمح بانتهاك حدود الدولة في الاتحاد الروسي”.

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة ولا دليل مباشر على أن الطائرة سعت لاقتحام المجال الجوي الروسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

شاهد: فرار نحو 200 سجين في ولاية بادغيس غربي أفغانستان بعد سيطرة طالبان

السجناء فروا عقب سيطرة حركة طالبان على المنشأة (مواقع التواصل)

“قلعة كورونا” تدخل موسوعة غينيس كأطول بناء رملي في العالم (فيديو)

أطول مبنى رملي في العالم في مدينة بلوخوس بالدنمارك (رويترز)

“غالون بنزين”.. هدية غير متوقعة لعروسين لبنانيين (فيديو)

العربس وهو يحمل &#34;هديته&#34; (مواقع التواصل)

خاص بالجزيرة مباشر.. عضو بمفاوضات سد النهضة: صورة حديثة تكشف حقائق تروج إثيوبيا عكسها (فيديو)

الأكثر قراءة

خبير عسكري: هذا ما سيحدث إذا دمرت مصر سد النهضة (فيديو)

صور حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)
مقالات

خبير إثيوبي يشكك في أهداف إثيوبيا في سد النهضة

ميليس زيناوي

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة لها فضائل عظيمة وفيها يوم عرفة ويوم النحر

عضو وفد مصر بمفاوضات سد النهضة: إعلان المبادئ لم ينص على قواعد تعبئة وتشغيل السد (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (غيتي)