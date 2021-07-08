مقاتلات روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود (فيديو)

سارعت مقاتلات روسية لاعتراض طائرة تجسس أمريكية شوهدت فوق البحر الأسود في مشهد أقرب إلى أفلام هوليود.

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من وقوع حادث دولي كبير عندما قيل إن طائرة حربية روسية أسقطت قنابل على طريق المدمرة البريطانية (إتش إم إس ديفندر) قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

كما أطلقت ما يسمى بـ”الطلقات التحذيرية” من سفينة دورية ساحلية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي.

مناوشات في السماء .. على طريقة أفلام هوليود طائرات مقاتلة روسية تطارد طائرة استطلاع أمريكية#أمريكا #روسيا

شاهد البث الحي: https://t.co/gptKE1BFzz pic.twitter.com/aKMNriOAKp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 7, 2021

وزعمت روسيا أن مقاتلتين من طراز Su-30 منعتا طائرة دورية مضادة للغواصات من طراز بوينغ P-8 Poseidon تابعة للبحرية الأمريكية من دخول مجالها الجوي.

وتم نشر مقطع فيديو يظهر المواجهة الجوية من دون الكشف عن الموقع الدقيق لها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء إنه “في مساء يوم 6 يوليو/تموز، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية”.

INTENSE encounter above the Black Sea – WATCH the Russian SU-30 fighter jets scrambled to intercept and escort the US Navy spy plane Boeing P-8 Poseidon! pic.twitter.com/CdPBfpnqTY — It@8848 Ignorance, the root and stem of all evil. (@Orpheus_111) July 7, 2021

وأضافت “تم إرسال طائرتين من طراز Su-30 لتحديد هوية الطائرة ومنعها من دخول المجال الجوي الروسي”.

وقال البيان إن “طواقم المقاتلات الروسية حددت الهدف الجوي على أنه طائرة بوينغ بي -8 بوسيدون واعترضتها فوق البحر الأسود.

وأضاف أنه تم تنفيذ رحلة الطائرات الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. وتابع “لم يُسمح بانتهاك حدود الدولة في الاتحاد الروسي”.

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة ولا دليل مباشر على أن الطائرة سعت لاقتحام المجال الجوي الروسي.