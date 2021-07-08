“قلعة كورونا” تدخل موسوعة غينيس كأطول بناء رملي في العالم (فيديو)

دخلت “قلعة كورونا” موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أطول مبنى رملي في العالم.

ويبلغ طول القلعة نحو 21 مترا وبنيت باستخدام حوالي 5 أطنان من الرمل وشارك في نحت تفاصيلها 30 فنانا.

والقلعة العملاقة من تصميم الفنان الهولندي (ولفريد ستيغر) الذي استوحى تفاصيلها من جائحة كورونا وكيف تحكمت في العالم بأسره، وشيدت في مدينة بلوخوس شمالي غربي الدنمارك خلال مهرجان النحت الرملي الذي تحتضنه المدينة كل صيف.

قلعة #كورونا العملاقة تدخل موسوعة #غينيس كأطول بناء رملي في العالم pic.twitter.com/iclYTDOWKP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 7, 2021

وفي الجزء العلوي من القلعة، وضع المصمم مجسما لفيروس كورونا لإبراز كيف يحكم الفيروس عالمنا الآن، ولا يسمح لنا بأن نفعل ما يحلو لنا من سفر وأنشطة وما إلى ذلك.

وسجلت القلعة بموسوعة غينيس كأطول قلعة رملية في العالم ببناء وصل ارتفاعه 21.16 مترا، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في ألمانيا عام 2019 بطول 17.66 مترا.

وشُيّد البناء على قاعدة مثلثة تفاديا لانهياره كما هو الحال في بناء العديد من الأشكال الرملية المماثلة.

واستخدم البناة رمالا تحتوي على نسبة 10% من الطين الذي يساعد على تماسك القصور الرملية مع إضافة طبقة من الصمغ لزيادة تماسكه كي يبقى خلال معظم فصل الشتاء.