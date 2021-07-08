البث الحي
الأخبار|الدنمارك

“قلعة كورونا” تدخل موسوعة غينيس كأطول بناء رملي في العالم (فيديو)

أطول مبنى رملي في العالم في مدينة بلوخوس بالدنمارك (رويترز)
أطول مبنى رملي في العالم في مدينة بلوخوس بالدنمارك (رويترز)
8/7/2021-|آخر تحديث: 8/7/202101:32 PM (مكة المكرمة)

دخلت “قلعة كورونا” موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أطول مبنى رملي في العالم.

ويبلغ طول القلعة نحو 21 مترا وبنيت باستخدام حوالي 5 أطنان من الرمل وشارك في نحت تفاصيلها 30 فنانا.

والقلعة العملاقة من تصميم الفنان الهولندي (ولفريد ستيغر) الذي استوحى تفاصيلها من جائحة كورونا وكيف تحكمت في العالم بأسره، وشيدت في مدينة بلوخوس شمالي غربي الدنمارك خلال مهرجان النحت الرملي الذي تحتضنه المدينة كل صيف.

وفي الجزء العلوي من القلعة، وضع المصمم مجسما لفيروس كورونا لإبراز كيف يحكم الفيروس عالمنا الآن، ولا يسمح لنا بأن نفعل ما يحلو لنا من سفر وأنشطة وما إلى ذلك.

وسجلت القلعة بموسوعة غينيس كأطول قلعة رملية في العالم ببناء وصل ارتفاعه 21.16 مترا، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في ألمانيا عام 2019 بطول 17.66 مترا.

وشُيّد البناء على قاعدة مثلثة تفاديا لانهياره كما هو الحال في بناء العديد من الأشكال الرملية المماثلة.

واستخدم البناة رمالا تحتوي على نسبة 10% من الطين الذي يساعد على تماسك القصور الرملية مع إضافة طبقة من الصمغ لزيادة تماسكه كي يبقى خلال معظم فصل الشتاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

حول هذه القصة

خضر ونباتات تساعد في تألق البشرة

يتوق الجميع لبشرة متألقة خالية من العيوب. وهناك بالطبع الكثير من الطرق التي يجربها البشر للحصول على هذه النتيجة سواء كانت في صورة روتين رعاية للبشرة او علاجات طبية أو علاجات منزلية.

7/7/2021

كيف تتوقف عن شراء ما لا تحتاجه؟

يعاني بعض الأشخاص مما يطلق عليه إدمان التسوق، وهو إدمان يدفع المرء للشراء بشراهة سواء للهروب من حالة مزاجية سيئة أو مشاعر سلبية أو للشعور بالرضا.

7/7/2021

خطوات لخفض درجة حرارة المنزل وتبريده

مع حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي وارتفاع درجة حرارة الجو، ينظر الكثير من الناس إلى المنزل على أنه الملجأ بحثا عن حماية من الحرارة الشديدة.

7/7/2021
المزيد من الأخبار

شاهد: فرار نحو 200 سجين في ولاية بادغيس غربي أفغانستان بعد سيطرة طالبان

السجناء فروا عقب سيطرة حركة طالبان على المنشأة (مواقع التواصل)

مقاتلات روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود (فيديو)

تم نشر مقطع فيديو يظهر المواجهة الجوية من دون الكشف عن الموقع الدقيق لها (مواقع إلكترونية)

خاص بالجزيرة مباشر.. عضو بمفاوضات سد النهضة: صورة حديثة تكشف حقائق تروج إثيوبيا عكسها (فيديو)

في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. من يساند مصر والسودان ومن يدعم إثيوبيا؟ (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
الأكثر قراءة

خبير عسكري: هذا ما سيحدث إذا دمرت مصر سد النهضة (فيديو)

صور حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)
مقالات

خبير إثيوبي يشكك في أهداف إثيوبيا في سد النهضة

ميليس زيناوي

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة لها فضائل عظيمة وفيها يوم عرفة ويوم النحر

عضو وفد مصر بمفاوضات سد النهضة: إعلان المبادئ لم ينص على قواعد تعبئة وتشغيل السد (فيديو)

سد النهضة الإثيوبي (غيتي)