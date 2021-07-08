في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. من يساند مصر والسودان ومن يدعم إثيوبيا؟ (فيديو)

قال السفير مجدي عبد الفتاح المراقب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة إن روسيا والصين من ضمن الدول التي لديها تحفظات على مشروع القرار المقدم بشأن سد النهضة كما أن لدى بعض الأعضاء الدائمين بعض الملاحظات.

وأضاف -في لقائه على الجزيرة مباشر- إن إثنين من الأعضاء الأوربيين لا يمانعون في إصدار القرار مع بعض التغيير في الصياغة، لكنه أكد أنه من الصعب تحديد من يساند مصر والسودان ومن يدعم إثيوبيا قبل اطلاعه على التعديلات التي تطلبها الدول الأعضاء على مشروع القرار التونسي.

وحول موقف العضوين الأفريقيين كينيا والنيجر وإن كانتا ستنحازان إلى إثيوبيا، قال عبد الفتاح إن موقفهما لا يزال غير محسوم وكلاهما لديه مشاكله واعتباراته الداخلية أيضًا.

ولفت إلى أن مشروع القرار التونسي لا يهدف إلا للعودة إلى مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لكنه يحدد إطارًا زمنيًا 6 أشهر للتوصل لاتفاق ملزم.

ويدفع بدء الملء الثاني بالمياه لسد النهضة الإثيوبي مصر إلى تسريع الخطى قبيل جلسة لمجلس الأمن، اليوم الخميس، على أمل تحقيق حشد دولي يدعم هدفها الاستراتيجي، وهو إبرام اتفاق فني ملزم بشأن الملء والتشغيل يجنبها صدامًا مع أديس أبابا يبدو حتميًا في حال تضررت حصة القاهرة من نهر النيل.

والاثنين والثلاثاء، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان ببدء عملية الملء الثاني للسد وهو ما رفضه البلدان، ووجها خطابين إلى المجلس حول “ذلك الإجراء الأحادي الذي يمس الأمن والسلم الدوليين”.

وستكون جلسة الخميس هي الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحث أطراف السد على الحوار تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وهو حوار متعثر منذ أشهر ضمن مسار تفاوضي انطلق قبل نحو 10 سنوات.

واعتبر وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن حسن، الأربعاء، أن رفع مصر والسودان قضية السد إلى مجلس الأمن هو “تدويل للمسألة وإضفاء للطابع الأمني ​​عليها دون داعٍ”، بحسب بيان للخارجية. بينما تقول القاهرة والخرطوم إن أديس أبابا “تتعنت وتماطل وتخالف القانون الدولي” بهدف إطالة أمد المفاوضات الممتدة.

ومنذ وصوله إلى نيويورك الأحد، ركزت مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية أن يدفع مجلس الأمن نحو التوصل إلى اتفاق ملزم، وهو ما خلصت إليه مباحثاته مع مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس (تمتلك حق النقض)، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وفق بيانات للخارجية.

وتحظى هذه المطالب المصرية بدعم الخرطوم، حيث صرح وزير الري السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، بأن مطالب بلاده في جلسة الخميس تتمثل في “منع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب والقبول بالوساطة الرباعية ودفع دولي للمفاوضات”.