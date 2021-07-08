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“غالون بنزين”.. هدية غير متوقعة لعروسين لبنانيين (فيديو)

العربس وهو يحمل "هديته" (مواقع التواصل)
العربس وهو يحمل "هديته" (مواقع التواصل)
8/7/2021-|آخر تحديث: 8/7/202112:27 PM (مكة المكرمة)

بدلا من الذهب أو المال تفاجأ عروسان لبنانيان بحصولهما على “غالون بنزين” ضمن هدايا الزفاف، مما يعكس الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون لبنانيون تقديم أحد المدعوين في الفرح غالون البنزين إلى العروسين، حيث أثارت هذه اللفتة موجة ضحك وسخرية مريرة من واقع الحال الذي وصل إليه اللبنانيون.

ومنذ أسابيع، يعاني لبنان شحا في الوقود مما تسبب في إغلاق معظم المحطات بينما تشهد البقية طوابير انتظار طويلة.

ويطلق اللبنانيون عبارة “طوابير الذلّ” على مشهد الاصطفاف بالسيارات على المحطات والانتظار ساعات لتعبئة الوقود، وفي أحيان كثيرة لا يبلغون دورهم بسبب نفاد الكميات المتوفرة.

وجراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه بحسب مراقبين، يعاني لبنان انهيارا ماليا وشحا في النقد المخصص للاستيراد المواد الأساسية -كالوقود والأدوية- ما تسبب بقلتها في الأسواق.

وتزيد من تداعيات هذه الأزمة خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس/آب الماضي بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

المصدر : الجزيرة مباشر

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