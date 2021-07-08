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شاهد: لحظة سقوط شجرة على سرير رضيع

الطفل كانون قبيل سقوط شجرة بلوط ضخمة على سقف حجرته (مواقع التواصل)
الطفل كانون قبيل سقوط شجرة بلوط ضخمة على سقف حجرته (مواقع التواصل)
8/7/2021-|آخر تحديث: 8/7/202104:55 PM (مكة المكرمة)

التقطت كاميرا مراقبة الأطفال لحظة سقوط شجرة بلوط في غرفة رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر بينما كان نائماً، حيث نجا الطفل بأعجوبة ولم يصب حتى بخدش واحد.

بدأت ليلة الجمعة الماضية مثل أي ليلة أخرى بالنسبة للأم ولأسرتها التي تسكن في بلدة برايريفيل بولاية لويزيانا الأمريكية، إذ وضعت الأم ابنها الرضيع (كانون) في فراشه ثم خرجت من الغرفة لتستريح على الأريكة.

كانت هناك عاصفة تهب في الخارج، وبعد دقيقتين فقط من جلوس الأم سمع الزوجان صوت تحطم هائل. اعتقدت الأم في البداية أن البرق ضرب المنزل، لكنها عندما نظرت إلى جهاز مراقبة الأطفال على هاتفها رأت حطامًا يسقط على ابنها.

ركضت الأم على الفور وكانت تظن أن نافذة تحطمت على سرير طفلها الرضيع، لكنها وجدت شجرة بلوط ضخمة قد سقطت على سطح المنزل مباشرة فوق سرير ابنها.

وجد الوالدان أن سقف الغرفة سقط وكان ابنها يصرخ وهو ما اعتبراه علامة جيدة أنه ما زال على قيد الحياة. وبمجرد أن عبرت الحطام رفعت الأم طفلها وأخذته إلى الحمام لتنظيفه واكتشاف أي إصابات لم تلحق به، ولحسن الحظ وجدته بخير.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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