البث الحي
الأخبار

شاهد: فيديو يوثق عملية اغتيال رئيس هايتي داخل منزله

لقطة من الفيديو المتداول (مواقع التواصل)
لقطة من الفيديو المتداول (مواقع التواصل)
8/7/2021-|آخر تحديث: 8/7/202104:28 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات متداولة على نطاق واسع لحظات عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس مساء أمس الأربعاء داخل منزله بنيران مسلحين مجهولين.

يأتي ذلك بينما نُقلت مارتينا مويس عقيلة رئيس هايتي الراحل إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج بعد إصابتها خلال العملية.

وبحسب صحف محلية في هايتي، فإن مويس نقلت إلى مستشفى بابتيست في مدينة ميامي الأمريكية عبر طائرة إسعاف بسبب وضعها الصحي الخطير.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن حكومة البلاد أن السلطات أغلقت المطار الدولي وأعلنت فرض الأحكام العرفية إثر اغتيال الرئيس مويس.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال مويس في خطاب وطني إن الشرطة تمكنت من إحباط مؤامرة لاغتياله، مضيفا “كانت هناك محاولة لاغتيالي، وأشكر رئيس الأمن في القصر فقد تم إحباطها”.

وتعاني هايتي من أزمة سياسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك المئات في مظاهرات في فبراير الماضي في (بورت أو برانس)؛ للمطالبة بإنهاء الحكومة الحالية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

قبل أن يختنق.. لبناني يلجأ لمسجد بحثا عن الأكسجين (فيديو)

حطموا نوافذه ليلا.. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على مسجد في يافا (فيديو)

مسجد حسن بيك في يافا بالداخل المحتل (مواقع التواصل)

شاهد: فرار نحو 200 سجين في ولاية بادغيس غربي أفغانستان بعد سيطرة طالبان

السجناء فروا عقب سيطرة حركة طالبان على المنشأة (مواقع التواصل)

“قلعة كورونا” تدخل موسوعة غينيس كأطول بناء رملي في العالم (فيديو)

أطول مبنى رملي في العالم في مدينة بلوخوس بالدنمارك (رويترز)
الأكثر قراءة

خاص بالجزيرة مباشر.. عضو بمفاوضات سد النهضة: صورة حديثة تكشف حقائق تروج إثيوبيا عكسها (فيديو)

خبير عسكري: هذا ما سيحدث إذا دمرت مصر سد النهضة (فيديو)

صور حديثة لسد النهضة الإثيوبي (تويتر)

عشر ذي الحجة.. أفضالها وروائع الأعمال المستحبة فيها

عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية (رويترز)
مقالات

سد النهضة.. هل يدق طبول الحرب على ضفاف النيل؟