شاهد: فيديو يوثق عملية اغتيال رئيس هايتي داخل منزله

أظهرت لقطات متداولة على نطاق واسع لحظات عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس مساء أمس الأربعاء داخل منزله بنيران مسلحين مجهولين.

يأتي ذلك بينما نُقلت مارتينا مويس عقيلة رئيس هايتي الراحل إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج بعد إصابتها خلال العملية.

وبحسب صحف محلية في هايتي، فإن مويس نقلت إلى مستشفى بابتيست في مدينة ميامي الأمريكية عبر طائرة إسعاف بسبب وضعها الصحي الخطير.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن حكومة البلاد أن السلطات أغلقت المطار الدولي وأعلنت فرض الأحكام العرفية إثر اغتيال الرئيس مويس.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال مويس في خطاب وطني إن الشرطة تمكنت من إحباط مؤامرة لاغتياله، مضيفا “كانت هناك محاولة لاغتيالي، وأشكر رئيس الأمن في القصر فقد تم إحباطها”.

وتعاني هايتي من أزمة سياسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك المئات في مظاهرات في فبراير الماضي في (بورت أو برانس)؛ للمطالبة بإنهاء الحكومة الحالية.

The wife of the assassinated President of Haiti was taken to Florida for treatment. Her condition is unknown, early reports of her death turn out to be false and may have been deliberate misinformation.

