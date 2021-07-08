حطموا نوافذه ليلا.. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على مسجد في يافا (فيديو)

تعرًض مسجد (حسن بيك) في مدينة يافا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى اعتداء من قبل مستوطنين تم خلاله تحطيم بعض نوافذ المسجد، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأظهر مقطع فيديو بثه إمام المسجد، الشيخ أحمد أبو عجوة، آثار الاعتداء حيث تحطمت بعض النوافذ وتناثر الزجاج في أرضية المسجد.

ويبدو أن الاعتداء على المسجد وقع في الليل وتم بواسطة إلقاء حجارة على النوافذ، حيث اكتشفت آثاره قبيل صلاة فجر اليوم الخميس.

مستوطنون يعتدون على مسجد حسن بيك في مدينة #يافا المحتلة، فجر اليوم، ويحطمون نوافذه. pic.twitter.com/GVAl29fDAW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 8, 2021

يذكر أن مسجد حسن بيك المقام في حي المنشية بمدينة يافا تعرض لعدة اعتداءات عنصرية من قبل بعض المستوطنين المتطرفين من دون أن تقوم الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ أي اعتقالات أو تقديم لوائح اتهام ضد الجناة.

وحمّلت الفعاليات والقوى الوطنية والإسلامية في يافا شرطة الاحتلال وأجهزة الأمن المختلفة المسؤولية كاملة عن هذه الاعتداءات التي تقع على مسجد حسن بك وعن تبعات ذلك، لاسيما في ظل غضها الطرف عن استهداف كل ما هو عربي داخل الخط الأخضر.

وذكرت أن الشرطة لم تقم بدورها بالقبض على المعتدين، مضيفة أنه في حال تم اعتقال أحدهم فإن التساهل في الأحكام القضائية مع المجرمين يعتبر تشجيعا للآخرين للاستمرار في مسلسل الاعتداءات على المسجد، وتساءلت “لو وقع اعتداء على كنيس يهودي في البلاد أو خارجها فكيف سيكون التعامل مع الأمر”؟.